"İKİ KEZ AYAĞIMI BIRAKTIM"

Bu arada Emre Akbaba da sosyal medya üzerinden hakkında çıkan haberlere tepki göstererek, "Sezon başından beri hakkımda birçok asparagas haber yapılmak suretiyle taraftarın önüne atıldım, sesimi çıkarmadım. Benim Galatasaray için maddi olarak yaptığım fedakârlıklar çok fazla. Bu kulüp için savaşırken iki kere ayağımı sahada bıraktım" ifadelerini kullandı.