Son dakika: Galatasaray'dan transfer atağı! Patrick Van Aanholt'a teklif yapıldı

VAN AANHOLT PREMİER LİG'DE EN ÇOK GOL ATAN SAVUNMA OYUNCULARI ARASINA GİRMEYİ HEDEFLİYOR

Patrick Van Aanholt, bu sezon Premier Lig'de en çok atan savunma oyuncuları arasına girmeye çok yakın. Van Aanholt 2 gol daha atarsa Premier Lig'de en çok gol atan 10 savunma oyuncusu arasına girmeyi de başaracak.

9 MİLYON STERLİN'E SUNDERLAND'DAN TRANSFER OLMUŞTU

Van Aanholt'un deneyimi, başarılı performansı ve sezon sonu bitecek olan sözleşmesinden dolayı diğer Premier Lig ekipleri de yakın takipte. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu 2017 yılında Sunderland'dan 9 milyon sterline Crystal Palace'a transfer olmuştu. Van Aanholt Crystal Palace ile çıktığı 100'den fazla maçta 14 gol atmayı başardı.