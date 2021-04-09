Son dakika: Galatasaray'dan transfer atağı! Patrick Van Aanholt'a teklif yapıldı

Galatasaray'da, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Saracchi'nin gönderilmesi gündemdeyken diğer yandan sol bek için düşünülen isim belli oldu. Sky Sports'un haberine göre Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da forma giyen Patrick Van Aanholt'a 3 yıllık teklif götürdü. Hollandalı yıldız bu sezon sonu serbest kalacak. Van Aanholt birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.
VAN AANHOLT BİRÇOK KULÜBÜN TRANSFER LİSTESİNDE
Galatasaray ve Van Aanholt arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği ifade ediliyor. Van Aanholt'un bu sezon sonunda Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona eriyor. Hollandalı sol bek, birçok kulübün de radarında yer alıyor. Kulübü Crystal Palace ise gelecek olan transfer tekliflerini de değerlendirmeye başladı.
VAN AANHOLT PREMİER LİG'DE EN ÇOK GOL ATAN SAVUNMA OYUNCULARI ARASINA GİRMEYİ HEDEFLİYOR
Patrick Van Aanholt, bu sezon Premier Lig'de en çok atan savunma oyuncuları arasına girmeye çok yakın. Van Aanholt 2 gol daha atarsa Premier Lig'de en çok gol atan 10 savunma oyuncusu arasına girmeyi de başaracak.
9 MİLYON STERLİN'E SUNDERLAND'DAN TRANSFER OLMUŞTU
Van Aanholt'un deneyimi, başarılı performansı ve sezon sonu bitecek olan sözleşmesinden dolayı diğer Premier Lig ekipleri de yakın takipte. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu 2017 yılında Sunderland'dan 9 milyon sterline Crystal Palace'a transfer olmuştu. Van Aanholt Crystal Palace ile çıktığı 100'den fazla maçta 14 gol atmayı başardı.
Son iki sezondur Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi ile yoluna devam eden Galatasaray, genç ismin sık sık sakatlanması ve istikrarsız performansı nedeniyle sezon sonunda bitecek olan kiralık sözleşmesini uzatmaya yanaşmıyor. Sol bek için yeni adaylar düşünen Fatih Terim ve ekibi, bir kez daha Van Aanholt'a dikti.