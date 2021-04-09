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Giriş Tarihi: 9.4.2021 17:53 Son Güncelleme: 9.4.2021 18:05

Son dakika: 'a iki sakatlık şoku!

DHA
Son dakika: Trabzonspor'a iki sakatlık şoku!

Son dakika haberi... 'da Nwakaeme ve Ekuban şoku yaşanıyor. Süper Lig’in 34’üncü haftasında ayrın deplasmanda ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan ve ’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı. İki oyuncunun sakatlıkları nedeniyle yarınki Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyeceği açıklandı.

Trabzonspor'da Nwakaeme ve Ekuban şoku yaşanıyor. İki oyuncunun sakatlığı ile ilgili kulüpten flaş açıklama yapıldı. Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın sakatlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kayserispor müsabakasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ uyluk üst adalesinde gerilme oluşan Caleb Ekuban'ın dün çekilen MR'ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup bu oyuncumuzun da tedavisine devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

İki oyuncu da sakatlıkları nedeniyle yarınki Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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Son dakika: Trabzonspor'a iki sakatlık şoku!
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