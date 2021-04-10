Fatih Terim'den Beşiktaş'a şampiyonluk göndermesi! "Puan farkı 3"

Son dakika... Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligin geride kalan bölümünde 31 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 61 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada girdi. Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 32 karşılaşmanın 13'ünü kazanırken, 9'unda berabere kaldı ve 10'unu yitirdi. Hanesine 48 puan yazdıran Fatih Karagümrük, 34. hafta öncesi 8. sırada yer buldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.
TERİM ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR
Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde olan Galatasaray'da taraftarlar umutsuzluğa kapılsa da Fatih Terim'in şampiyonluğa inancında bir azalma söz konusu değil! Takımına güvenen ve bir yıl sonra Florya'nın kapısını medya mensuplarına açarak bunu gösteren Terim, puan farkının kapanacağını düşünüyor.
F.Bahçe'nin Malatya'da takılmasıyla ilk plan gerçekleşti. İmparator özel görüşmeler yaptığı oyuncularını, "Ben rahatım, siz de rahat olun! Bu ligin dengelerini değiştirmek elimizde. Beşiktaş'ı da yeneriz. Biz kazanmaya başlayalım, neler olacağını hep birlikte göreceğiz" sözleriyle motive ediyor.
Beşiktaş'la Türk Telekom Stadı'nda bitime 3 hafta kala oynanacak derbiyi dikkate alan Florya'daki herkes, "Puan farkı 3" diyerek şampiyonluğa konsantre oldu. Terim, daha önce de "Biz yarışta kalalım. Şampiyonluk için yeni bir slogan bulurum" mesajını vermişti.
BU SEZON TERİM'SİZ 6. MAÇ
PFDK'nın verdiği 2 maçlık cezası Tahkim Kurulu'nda onanan Fatih Terim, Hatay'dan sonra Karagümrük karşılaşmasını da tribünden takip edecek. Bu sezon Terim'in saha kenarında olmadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi karnesine sahip Galatasaray'ı kulübeden yardımcı antrenör Levent Şahin idare edecek.
ASLAN'DA İKİ ŞÜPHELİ!
Kalan 9 haftada 27 puan hedefleyen G.Saray'da ilk final Karagümrük maçı olarak görülüyor. Cimbom hazırlıklarını tamamlarken, testi negatife dönen Emre Kılınç ile sakatlığı geçen Kerem Aktürkoğlu antrenmanda yer aldı.
Milli Takım kampından sonra Kovid-19 testi pozitif çıkan Taylan Antalyalı'nın durumu ise bugünkü testin sonucuna göre kesinlik kazanacak. Sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve zorlanma tespit edilen Arda Turan'ın durumu da belirsizliğini koruyor. Cezası biten Yedlin sağ beke, sakatlığını atlatan Emre Taşdemir ise sol beke geçecek. Feghouli ve Babel de kanatlarda oynayacak.
MUHTEMEL 11'LER...
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Etebo, Emre Akbaba, Gedson, Feghouli, Babel, Falcao.
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Roco, Balkovec, Koray, Jimmy, Bertolacci, Castro, Ndao, Sobiech.
KARAGÜMRÜK'TE 2 İSİM KOVID-19'A YAKALANDI!
Fatih Karagümrük Kulübü, Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
5 MAÇTA 1 GALİBİYET...
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın sadece birini kazanabildi.
Sarı-kırmızılı takım, son 5 maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu sürede Hes Kablo Kayserispor'u yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.
Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 15 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.
KEREM AKTÜRKOĞLU VE ONYEKURU YOK
Galatasaray'da tedavisine devam edilen Kerem Aktürkoğlu ile annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.