Fatih Terim'den Beşiktaş'a şampiyonluk göndermesi! "Puan farkı 3"

F.Bahçe'nin Malatya'da takılmasıyla ilk plan gerçekleşti. İmparator özel görüşmeler yaptığı oyuncularını, "Ben rahatım, siz de rahat olun! Bu ligin dengelerini değiştirmek elimizde. Beşiktaş'ı da yeneriz. Biz kazanmaya başlayalım, neler olacağını hep birlikte göreceğiz" sözleriyle motive ediyor.