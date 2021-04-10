Galatasaray'da Ryan Donk kırmızı kart gördü! 2016'dan bu yana...

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray için şampiyonluk yarışında oldukça kritik bir mücadele olan Karagümrük karşılaşması, 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında Mostafa Mohamed'in golü VAR'dan iptal edilmişti.
Konuk ekip, 60'ıncı dakikada Ndao'nun golüyle 1-0 öne geçerken, Galatasaray'da Ryan Babel, 2 dakika sonra beraberliği yakaladı. Maç son dakikaları oldukça heyecanlı geçerken Galatasaray'ın 86'ıncı dakikada kazandığı penaltı, VAR kararıyla iptal edildi.
Maçın 79'uncu dakikasında Ryan Donk kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Ryan Donk, Nisan 2016'daki Antalyaspor maçından bu yana Süper Lig'deki ilk kırmızı kartını Fatih Karagümrük karşılaşmasında gördü.