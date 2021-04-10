Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Ryan Donk kırmızı kart gördü! 2016'dan bu yana...
Giriş Tarihi: 10.4.2021 21:00 Son Güncelleme: 10.4.2021 21:03

'da kırmızı kart gördü! 2016'dan bu yana...

Galatasaray'da Ryan Donk kırmızı kart gördü! 2016'dan bu yana...

'in 34. haftasında ile karşı karşılaştı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan kritik mücadelenin 79'uncu dakikasında sarı-kırmızılıların tecrübeli stoperi kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray için şampiyonluk yarışında oldukça kritik bir mücadele olan Karagümrük karşılaşması, 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında Mostafa Mohamed'in golü VAR'dan iptal edilmişti.

Konuk ekip, 60'ıncı dakikada Ndao'nun golüyle 1-0 öne geçerken, Galatasaray'da Ryan Babel, 2 dakika sonra beraberliği yakaladı. Maç son dakikaları oldukça heyecanlı geçerken Galatasaray'ın 86'ıncı dakikada kazandığı penaltı, VAR kararıyla iptal edildi.

Maçın 79'uncu dakikasında Ryan Donk kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Ryan Donk, Nisan 2016'daki Antalyaspor maçından bu yana Süper Lig'deki ilk kırmızı kartını Fatih Karagümrük karşılaşmasında gördü.

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Galatasaray'da Ryan Donk kırmızı kart gördü! 2016'dan bu yana...
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