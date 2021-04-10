Joker’in hakkı Joker’e

Süper Lig lideri Beşiktaş, F.Bahçe ve Kasımpaşa maçlarında yaşanan 5 puanlık kaybın ardından Alanyaspor'u yenip moral bulmuştu. Siyah-beyazlılar, Erzurumspor deplasmanından da zaferle dönüp yoluna devam etmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın maçın kadrosunu şekillendirmeye başladı. Kale ve savunmada değişiklik yapmayı düşünmeyen tecrübeli hocanın, cezalı Josef de Souza'nın yokluğunda orta saha kurgusunu nasıl yapacağı merak ediliyordu. Bu sezon sergilediği performansla taraftarın "Joker" lakabını taktığı Josef'in yerine, savunmanın önünde gerçek bir joker olan ve görev verilen her yerde işini başarıyla yapan Necip Uysal'ın formaya yakın olduğu belirtildi. Necip'in önünde ise Alanya maçında 11'de yer alan Oğuzhan'ın forma giymesi ve Atiba'ya eşlik etmesi bekleniyor. Hücum hattında Ghezzal, Larin ve Cenk üçlüsü bozulmayacak.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinde yer alan yazısında şu ifadeleri kullandı: "Futbol takımımızın lig ve kupa şampiyonluğu yolunda ilerleyişinin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm branşlarda öz değerlerimiz ve öz kaynaklarımızdan aldığımız güç ile sevineceğimiz nice yeni şampiyonluklar yaşayacağız.