Puan farkı 3!

Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde olan Galatasaray'da taraftarlar umutsuzluğa kapılsa da Fatih Terim'in şampiyonluğa inancında bir azalma söz konusu değil!F.Bahçe'nin Malatya'da takılmasıyla ilk plan gerçekleşti. İmparator özel görüşmeler yaptığı oyuncularını,Biz kazanmaya başlayalım, neler olacağını hep birlikte göreceğiz" sözleriyle motive ediyor. Beşiktaş'la Türk Telekom Stadı'nda bitime 3 hafta kala oynanacak derbiyi dikkate alan Florya'daki herkesdiyerek şampiyonluğa konsantre oldu. Terim, daha önce demesajını vermişti.PFDK'nın verdiği 2 maçlık cezası Tahkim Kurulu'nda onanan Fatih Terim, Hatay'dan sonra Karagümrük karşılaşmasını da tribünden takip edecek. Bu sezon Terim'in saha kenarında olmadığı 5 maçta 2 galibiyet-1 beraberlik-2 yenilgi karnesine sahip Galatasaray'ı kulübeden yardımcı antrenör Levent Şahin idare edecek.Kalan 9 haftada 27 puan hedefleyen G.Saray'da ilk final Karagümrük maçı olarak görülüyor. Cimbom hazırlıklarını tamamlarken, testi negatife dönen Emre Kılınç ile sakatlığı geçenantrenmanda yer aldı. Milli Takım kampından sonra Kovid-19 testi pozitif çıkan Taylan Antalyalı'nın durumu ise bugünkü testin sonucuna göre kesinlik kazanacak. Sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve zorlanma tespit edilen Arda Turan'ın durumu da belirsizliğini koruyor.Feghouli ve Babel de kanatlarda oynayacak.PFDK'nın verdiği 2 maçlık cezası Tahkim Kurulu'nda onanan Fatih Terim, Hatay'dan sonra Karagümrük karşılaşmasını da tribünden takip edecek. Bu sezon Terim'in saha kenarında olmadığı 5 maçta 2 galibiyet-1 beraberlik-2 yenilgi karnesine sahip Galatasaray'ı kulübeden yardımcı antrenör Levent Şahin idare edecek.Ligin16. haftasında 0-0 biten G.Saray-Antalya maçı sırasında G.Saraylı yönetici Mahmut Recevik'in, TFF'ye yönelik sözleri olay yaratmıştı. TFF yöneticileri İsmail Erdem ve Ali Düşmez'in de yer aldığı ortamda kullanılan bu sözlerin ardından TFF, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunu inceleyen