Şampiyonluk için pes etmeyen G.Saray, 40. haftada karşılaşacağı Beşiktaş’ı yeneceğinden emin. Kartal'ın 6 puan gerisinde olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim oyuncularına, "Ben rahatım, siz de rahat olun. Dengeleri değiştirebiliriz" sözleriyle güven aşılıyor. Derbiyi düşünen futbolcular da "Puan farkı 3" diyerek kendilerini motive ediyor
Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde olan Galatasaray'da taraftarlar umutsuzluğa kapılsa da Fatih Terim'in şampiyonluğa inancında bir azalma söz konusu değil! Takımına güvenen ve bir yılsonra Florya'nın kapısını medya mensuplarınaaçarak bunu gösteren Terim, puanfarkının kapanacağını düşünüyor. F.Bahçe'nin Malatya'da takılmasıyla ilk plan gerçekleşti. İmparator özel görüşmeler yaptığı oyuncularını, "Ben rahatım, sizde rahat olun! Bu ligin dengelerini değiştirmekelimizde. Beşiktaş'ı da yeneriz. Biz kazanmaya başlayalım, neler olacağını hep birlikte göreceğiz" sözleriyle motive ediyor. Beşiktaş'la Türk Telekom Stadı'nda bitime 3 hafta kala oynanacak derbiyi dikkate alan Florya'daki herkes "Puanfarkı 3" diyerek şampiyonluğa konsantre oldu. Terim, daha önce de "Biz yarıştakalalım. Şampiyonluk için yeni bir sloganbulurum" mesajını vermişti.
BU SEZON TERİM'SİZ 6. MAÇ
PFDK'nın verdiği 2 maçlık cezası Tahkim Kurulu'nda onanan Fatih Terim, Hatay'dan sonra Karagümrük karşılaşmasını da tribünden takip edecek. Bu sezon Terim'in saha kenarında olmadığı 5 maçta 2 galibiyet-1 beraberlik-2 yenilgi karnesine sahip Galatasaray'ı kulübeden yardımcı antrenör Levent Şahin idare edecek.
ASLAN'DA İKİ ŞÜPHELİ!
Kalan 9 haftada 27 puan hedefleyen G.Saray'da ilk final Karagümrük maçı olarak görülüyor. Cimbom hazırlıklarını tamamlarken, testi negatife dönen Emre Kılınç ile sakatlığı geçen KeremAktürkoğlu antrenmanda yer aldı. Milli Takım kampından sonra Kovid-19 testi pozitif çıkan Taylan Antalyalı'nın durumu ise bugünkü testin sonucuna göre kesinlik kazanacak. Sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve zorlanma tespit edilen Arda Turan'ın durumu da belirsizliğini koruyor. Cezası biten Yedlin sağ beke, sakatlığınıatlatan Emre Taşdemir ise sol beke geçecek. Feghouli ve Babel de kanatlarda oynayacak.
BU SEZON TERİM'SİZ 6. MAÇ
PFDK'nın verdiği 2 maçlık cezası Tahkim Kurulu'nda onanan Fatih Terim, Hatay'dan sonra Karagümrük karşılaşmasını da tribünden takip edecek. Bu sezon Terim'in saha kenarında olmadığı 5 maçta 2 galibiyet-1 beraberlik-2 yenilgi karnesine sahip Galatasaray'ı kulübeden yardımcı antrenör Levent Şahin idare edecek.
RECEVİK HAKKINDA SORUŞTURMA
Ligin16. haftasında 0-0 biten G.Saray-Antalya maçı sırasında G.Saraylı yönetici Mahmut Recevik'in, TFF'ye yönelik sözleri olay yaratmıştı. TFF yöneticileri İsmail Erdem ve Ali Düşmez'in de yer aldığı ortamda kullanılan bu sözlerin ardından TFF, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunu inceleyen Sporda ŞiddetinÖnlenmesi Bürosu, Recevik hakkındasoruşturma başlattı.