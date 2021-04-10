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Giriş Tarihi: 10.4.2021 17:46 Son Güncelleme: 10.4.2021 18:05

Son dakika: ’ın konuğu Karagümrük! Oğulcan Çağlayan 13 hafta sonra 11'de

Son dakika: Galatasaray’ın konuğu Karagümrük! Oğulcan Çağlayan 13 hafta sonra 11'de

Son dakika haberi... Süper Lig’in 34. haftasında bugün ’ın konuğu . Galatasaray’da cezası biten Marcao, Luyindama ve Yedlin gibi isimler geri döndü. Zorlu maç öncesi Galatasaray’ın 11’i belli oldu. Oğulcan Çağlayan, Beşiktaş maçından bu yana 13 hafta sonra ilk kez 11'de başlayacak. Diğer yandan cezası sebebiyle teknik direktör Fatih Terim bu maçı da tribünden izleyecek.

Geçen hafta Hatayspor'a 3-0 mağlup olan ve liderlik yarışında ağır yara alan Galatasaray'da bugün tek hedef 3 puan. Galatasaray bugün evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Karagümrük'te en önemli isimler olan Borini ve Biglia koronavirüse yakalandığı için bu maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN 13 HAFTA SONRA 11'DE

Oğulan Çağlayan 13 hafta sonra ilk kez 11'de başlıyor. Diğer yandan Koronavirüs testleri negatif sonuçlanan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı, Fatih Karagümrük maçının kadrosuna alındı.

İŞTE GALATASARAY VE KARAGÜMRÜK'ÜN 11'İ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba, Gedson, Oğulcan, Babel, Mostafa

Yedekler: Okan, Şener, Taylan, Falcao, Halil, Kerem, Luyindama, Saracchi, Emre Kılınç, Feghouli

Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Efe, Balkovec, Bertolacci, Lens, Jimmy Durmaz, Ndao, Sobiech

ARDA VE ONYEKURU FORMA GİYEMEYECEK

Annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Diğer yandan sakatlığı bulunan Arda Turan da bugün forma giyemiyor.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

2 TAKIMIN İSTATİSTİĞİ

-Süper Lig tarihinde Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmeyen Galatasaray (6G 1B), tek puan kaybını gol atamadığı tek karşılaşmada yaşadı (Şubat 1962'de 0-0).

-Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray'ı mağlup eden Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde rakibine karşı üst üste iki galibiyet alamadı.

-Süper Lig'de iki maçtır sahadan puansız ayrılan Galatasaray, Fatih Terim'in görev yaptığı dönemlerde aynı sezon içinde sadece bir kez üç maçlık yenilgi serisi yaşadı (Temmuz 2020).

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