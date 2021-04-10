Son dakika: Galatasaray’ın konuğu Karagümrük! Oğulcan Çağlayan 13 hafta sonra 11'de

Geçen hafta Hatayspor'a 3-0 mağlup olan ve liderlik yarışında ağır yara alan Galatasaray'da bugün tek hedef 3 puan. Galatasaray bugün evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Karagümrük'te en önemli isimler olan Borini ve Biglia koronavirüse yakalandığı için bu maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN 13 HAFTA SONRA 11'DE

Oğulan Çağlayan 13 hafta sonra ilk kez 11'de başlıyor. Diğer yandan Koronavirüs testleri negatif sonuçlanan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı, Fatih Karagümrük maçının kadrosuna alındı.