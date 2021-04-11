3 soruya 3 yanıt arıyor

Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörlüğü'ne getirilen Emre Belözoğlu, sezon başından bu yana çözüm bulunamayan konulara çare arıyor. Genç teknik adam,BELÖZOĞLU, göreve başlar başlamaz Samatta'ya formayı verdi. Denizli maçında gol atan Tanzanyalı, Malatya'da etkisizdi. Bu bölgede değişim olup olmayacağına son taktik idmanda karar verilecek. Belözoğlu'nun yine Samatta'yı oynatmaya yakın olduğu öğrenildi.YENI Malatya beraberliği sonrasında özellikle Luiz Gustavo'nun üretkenlik konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yoğun eleştiri alması, bu bölgede değişimi gündeme getirdi. Belözoğlu'nun bu maçta Gustavo'yu kulübede oturtabileceği gelen bilgiler arasında.ENNER Valencia, Fenerbahçe'nin verim aldığı tek kanat oyuncusu konumunda. Onun yanında görevlendirilen isimler Osayi-Samuel, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu... Belözoğlu bu üç isimden de istediği katkıyı alamıyor. Kimi seçeceği yine belirsiz...