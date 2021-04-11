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Giriş Tarihi: 11.4.2021

3 soruya 3 yanıt arıyor

VOLKAN DEMİR
3 soruya 3 yanıt arıyor

Teknik Sorumlu Belözoğlu, yarın oynanacak G.Antep karşılaşması öncesi bu üç sorunun yanıtı için yoğun mesaide

Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörlüğü'ne getirilen Emre Belözoğlu, sezon başından bu yana çözüm bulunamayan konulara çare arıyor. Genç teknik adam,

SANTRFOR KİM OLACAK?
BELÖZOĞLU, göreve başlar başlamaz Samatta'ya formayı verdi. Denizli maçında gol atan Tanzanyalı, Malatya'da etkisizdi. Bu bölgede değişim olup olmayacağına son taktik idmanda karar verilecek. Belözoğlu'nun yine Samatta'yı oynatmaya yakın olduğu öğrenildi.

ORTA ALAN KURGUSU DEĞİŞECEK Mİ?
YENI Malatya beraberliği sonrasında özellikle Luiz Gustavo'nun üretkenlik konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yoğun eleştiri alması, bu bölgede değişimi gündeme getirdi. Belözoğlu'nun bu maçta Gustavo'yu kulübede oturtabileceği gelen bilgiler arasında.

HANGİ KANAT OYUNCUSU SEÇİLECEK?
ENNER Valencia, Fenerbahçe'nin verim aldığı tek kanat oyuncusu konumunda. Onun yanında görevlendirilen isimler Osayi-Samuel, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu... Belözoğlu bu üç isimden de istediği katkıyı alamıyor. Kimi seçeceği yine belirsiz...

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3 soruya 3 yanıt arıyor
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