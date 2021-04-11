Galatasaray'a Yedlin'den kötü haber! En az 3 hafta yok...

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam Fatih Karagümrük ile oynanan lig maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra gruplar hâlinde 5'e 2 pas oyunu oynandı.