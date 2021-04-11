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Giriş Tarihi: 11.4.2021 14:38 Son Güncelleme: 11.4.2021 15:39

Galatasaray'a Yedlin'den kötü haber! En az 3 hafta yok...

İHA
Galatasaray'a Yedlin'den kötü haber! En az 3 hafta yok...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda Fatih Karagümrük maçında ayağına aldığı darbeyle sakatlanan ’in durumu belli oldu. ABD'li sağ bek en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Antrenmanda bir pozisyonda kafa kafaya çarpışan ile hastaneye kaldırıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam Fatih Karagümrük ile oynanan lig maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra gruplar hâlinde 5'e 2 pas oyunu oynandı.

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Antrenmanın devam eden bölümünde pas çalışması üzerinde durulurken, ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Son bölümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

YEDLIN EN AZ 3 HAFTA YOK!

Antrenmanda Martin Linnes ve Arda Turan, günü tedaviyle geçirdi. Fatih Karagümrük maçında aldığı darbenin ardından sakatlanarak oyuna devam edemeyen DeAndre Yedlin'in yapılan tetkiklerini sonrası sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi ve tedavisine başlandı. ABD'li oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Antrenman esnasındaki bir pozisyonda kafa kafaya çarpışma yaşayan Kerem Aktürkoğlu ve Radamel Falcao, antrenmanı tamamlayamadı. İki futbolcu gerekli tetkikleri yapılmak üzere hastaneye sevk edildi. Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına salı günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray'a Yedlin'den kötü haber! En az 3 hafta yok...
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