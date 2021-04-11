Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray antrenmanında şok! Falcao ve Kerem hastaneye götürülüyor...
Giriş Tarihi: 11.4.2021 13:34 Son Güncelleme: 11.4.2021 13:49

: antrenmanında şok! Falcao ve Kerem hastaneye götürülüyor...

Son dakika: Galatasaray antrenmanında şok! Falcao ve Kerem hastaneye götürülüyor...

haberi: antrenmanında Falcao ve Kerem çarpıştı! Kafa kafaya çarpışan iki futbolcu hastaneye kaldırıldı. Galatasaray TV'den Serbay Şenkal'ın aktardığı son dakika bilgisine göre ve , ambulansla hastanaye gidiyor!

Az önce gelen son dakika bilgisine göre Galatasaray idmanında üzücü bir olay yaşandı. Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao ile genç yıldız Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da apar topar hastaneye kaldırıldı. Galatasaray idmanında yaşanan üzücü olayın ardından GS TV spikeri Serbay Şenkal da iki oyuncunun da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İYİ OYUNCUNUN SAĞLIK DURUMU DA İYİ

Falcao ve Kerem ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Dün akşam Lens'in müdahalesi sonrası sakatlanan Yedlin'in sağ aya bileği dış yan bağlarında yırtık oluştu. Ayrıca o bölgede kanama ve ödem de tespit edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de deprem! Volkan Demirel ve 11 futbolcu ile yollar ayrılıyor...
Dün akşam Survivor’da eleme adayı kim oldu? 10 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ada konseyinde sert tartışmalar
Son dakika | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! İşte masadaki tedbirler
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan inciler
Emekliye 1000 TL bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika haberi! Detaylar belli oldu...
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bakanı idam ettirdi! İnfazın sebebi şaşkınlık yarattı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması: "Öğrencilerimizin okulda olmasını..."
Son dakika: Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Fatih Terim'e sert tepki! 'Galatasaray zarar verir bırakmalı...'
Kemoterapi davası! Ceren Hindistan 6 yaşındaki kızı Arya’yı tedavi ettirmediği gerekçesiyle yargılanıyor!
Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker'den çarpıcı rezerv açıklaması: Yurt dışından altınlar Türkiye'ye taşındıktan sonra saldırıya geçtiler
Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray antrenmanında şok! Falcao ve Kerem hastaneye götürülüyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA