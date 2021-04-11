Galatasaray'da Falcao ve Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray'da yapılan son antrenmanda Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Galatasaray'dan son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.