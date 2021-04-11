Tribünde çıldırdı! Fatih Terim'den Ali Palabıyık'a isyan...

Son 6 haftaya girilmeden önce 8 maçlık galibiyet serisi yakalayarak zirveye oturan Galatasaray, son 6 haftada 13 puan kaybederek şampiyonluk bir hayli uzaklaştı. Fatih Karagümrük karşısında oldukça zorlanan sarı-kırmızılılar, Yedlin'in sakatlanması, Ryan Donk'un kırmızı kart görmesi ve Ryan Babel'in de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesiyle birlikte Göztepe deplasmanında için zor duruma düştü.
Çaykur Rizespor maçının ardından hakemlere yaptığı itirazlar nedeniyle 2 maçlık ceza alan Fatih Terim, Karagümrük karşısında da takımını yalnız bıraktı. 90 dakikayı tribünden izlemek zorunda kalan deneyimli teknik adam, maç içerisinde yaşanan aksiyonlarda adeta çıldırdı.
Yedlin'in sakatlandığı pozisyona ve Kerem Aktürkoğlu'nun son dakikalarda kazandığı penaltının iptal edilmesine sert tepki veren Fatih Terim'in o anları objektiflere yansıdı.
Karşılaşmanın hemen başında Galatasaray'ın Mostafa Mohamedle bulduğu gol, VAR incelemesine gitti. Golden önce Babel'in elle oynadığına karar veren Ali Palabıyık golü iptal etti.
Yine maçın ilk yarısı oynanırken Lens ve Yedlin'in Galatasaray ceza sahasında ikili mücadeleye girdi. Bu pozisyonda Lens, Yedlin'in bileğine bastı ve Amerikalı oyuncu acı içinde yerde kaldı. Galatasaray tarafından pozisyona kart gösterilmemesi büyük tepki gördü.
Maçın son dakikalarında ise Kerem Aktürkoğlu'nun kazandığı penaltı VAR incelemesi sonrasında iptal edilince, Galatasaray kulübesi ve Fatih Terim, adeta çılgına döndü.
MARCAO: HATALARIMIZ NE BİLMIYORUM!
Karagümrük maçı ile formasına kavuşan Marcao, puan kayıpları için "Ne diyeceğimizi bilemiyorum" dedi. Brezilyalı oyuncu kaçan fırsatlardan dert yanarken, "Çok fazla söylenecek bir şey yok, kendi sahamızda kazanmalıydık. Çok önemli puanlar kaybettik. Maçı yeniden seyredip neyin olmadığını neyi beceremediğimizi konuşmamız gerekiyor. Tam olarak hatalarımız neler bilemiyorum" yorumunu yaptı.
Fatih Terim'in yokluğunda takımın başında sahaya çıkan Levent Şahin, maçın ardından hakemleri yerden yere vurdu:
"20. dakikada oyunun gidişatı için mesajı aldık. Yedlin hastaneye kaldırıldı. 20. dakikadan itibaren seste ve görüntüde Riva ile ilgili bir sorun oldu sanırım. Orta hakemin verdiği karara VAR müdahale ediyor. VAR'ın verdiğine orta hakem müdahale ediyor. Hem burası hem de Riva'nın iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Oyunun kaderini ve sonucunu etkileyecek nokta kararlar verildi. Futbol adına çok üzgünüm."
"YER ÇEKİMİNDEN DOLAYI OLMUŞ..."
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Karagümrük maçında hafif sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Arda Turan, Yedlin'in koltuk değneği ile yürüdüğü bir fotoğrafı paylaşarak, "Kırmızı kart yok... Yer çekiminden dolayı olmuş..." diye tepkisini gösterdi.
İşte Arda Turan'ın paylaşımı ve Yedlin'in son durumu: