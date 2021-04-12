Altay Bayındır'ın elinden kaçırdığı top maça damga vurdu!

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başaran genç kaleci Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin Gaziantep'i ağırladığı maçta büyük bir hatayla gole sebebiyet verdi.
Bu sezon birçok maçta Fenerbahçe'nin adeta kurtarıcısı olan genç kaleci, Kadıköy'de oynanan Gaziantep FK maçında yaptığı hatayla rakibini maça ortak etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında sarı-lacivertlilerin ve Gaziantep'in karşılıklı pozisyonları bulunurken, gol sesi çıkmamıştı. İki takımda devreye 0-0 girdi ve ikinci yarıda karşılıklı goller art arda geldi.
Mert Hakan Yandaş'ın şık golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, bu golün sevincini yalnızca 10 dakika yaşadı. Gaziantep'in kaleyi doğrudan gören bir noktadan 65. dakikada kazandığı serbest vuruş, Maxim'in yerden vurduğu etkili vuruşla gole döndü.
Maxim'in şutunu kurtaran Altay Bayındır, topu kontrol ettikten sonra kale çizgisini çekerek topu içeriye aldı. Pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarıyla birlikte hakem Mete Kalkavan, gol kararını verdi ve karşılaşma 1-1'e geldi.
Serbest vuruştan önce barajın altına yatan Pelkas, genç kaleci Altay Bayındır'ın kendisini uyarması üzerine barajın altından kalkarak o bölgeyi boş bırakmıştı. Bu durumu fırsat olarak gören Maxim, yerden bir vuruşla takımına beraberliği getiren golü kaydetti.
71. dakikada Enner Valencia'nın golüyle skoru 2-1'e getiren Fenerbahçe, karşılaşmadan 3 puanı almayı başardı. Karşılaşmada yediği hatalı golün ardından Valencia'nın attığı golde büyük bir sevinç yaşayan Altay, kalesinden çıkarak rakip kaleye kadar geldi ve gol sevincine ortak oldu.