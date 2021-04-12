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Giriş Tarihi: 12.4.2021

F.Bahçe galibiyeti yine yaramadı!

F.Bahçe galibiyeti yine yaramadı!

, geçtiğimiz sezon Kadıköy’deki galibiyetin ardından düşüşe geçmiş, şampiyonluktan olmuştu. Bu sezon da dejavu yaşıyor

Son 6 haftada 13 puan kaybeden Galatasaray'ın zirveden kopuş hikâyesi, geçen sezonu hatırlatıyor. 2019-20 sezonunda iyi bir devre arası kampı geçiren sarı-kırmızılı takım, içerisinde Kadıköy'de 3-1'lik derbi zaferini barındıran 8 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Mart ayında peş peşe gelen iki beraberlikle havası bozulan Galatasaray, pandemi sonrasında toparlanamadı ve zirveden ilk 5 dışına indi. Bu sezon da Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenip 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı takımın iyi gidişatı, mart ayında son buldu. Ankaragücü yenilgisi ile başlayan kötü seride son darbeyi Karagümrük vurdu.

ARDA TURAN VE LİNNES İDMANA KATILMADI
Florya'da dün yapılan antrenmanda Karagümrük karşısında 90 dakika sahada kalan isimler yenileme çalışması yaptı… Diğer oyuncular ise 5'e 2 pas ve dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun ile idmanı tamamladı. Martin Linnes ve Arda Turan ise günü tedaviyle geçirdi

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F.Bahçe galibiyeti yine yaramadı!
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