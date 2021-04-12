F.Bahçe galibiyeti yine yaramadı!

Son 6 haftada 13 puan kaybeden Galatasaray'ın zirveden kopuş hikâyesi, geçen sezonu hatırlatıyor. 2019-20 sezonunda iyi bir devre arası kampı geçiren sarı-kırmızılı takım, içerisindeMart ayında peş peşe gelen iki beraberlikle havası bozulan Galatasaray, pandemi sonrasında toparlanamadı ve zirveden ilk 5 dışına indi.Ankaragücü yenilgisi ile başlayan kötü seride son darbeyi Karagümrük vurdu.Florya'da dün yapılan antrenmanda Karagümrük karşısında 90 dakika sahada kalan isimler yenileme çalışması yaptı… Diğer oyuncular ise 5'e 2 pas ve dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun ile idmanı tamamladı. Martin Linnes ve Arda Turan ise günü tedaviyle geçirdi