Fenerbahçe evinde G.Antep’i ağırlıyor

Şampiyonluk ve ilk iki iddiasını korumak isteyen sarı-lacivertliler ligin güçlü ekibi karşısında üç puan arayacak
SÜPER Lig'de şampiyonluk yarışında artık son düzlüğe girilirken ikinci sıradaki Fenerbahçe bugün sahasında Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, ligin ilk yarısında 3-1 yenildiği rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde tam 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Caner, Pelkas, İrfan Can, Sosa, Tisserand,Serdar ve Sinan Gümüş bugün sarı kart görmeleri halinde Başakşehir maçında forma giyemeyecek.