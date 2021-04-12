BİR GÖRÜŞ! GÜRCAN BİLGİÇ: SAMATTA'YI KAZANMAK İSTİYOR



Denızlispor maçındaki oyunu golü getirse de Malatya karşılaşmasında yine yetersizdi… Emre Belözoğlu'nun onda ısrar etmesinin tek nedeni olabilir: Bir an önce gole kavuşarak güvenini geri kazanması ve kalan maçlarda takımı taşıması. Antrenmanları izlemiyoruz, muhakkak bir şey görüyorlar; oyuncu bir mesaj veriyor ki devam ediyorlar. Bizim maçlardaki çıkarımımız Thiam'ın veya Cisse'nin Samatta'nın çok çok önünde olduğu yönünde… Geçmişte Şenol Güneş ayrı durumdaki Burak Yılmaz'ı 8 hafta gol atmamasına rağmen hep oynattı ve kazandı. Emre hoca da muhtemelen bu sonucun peşine düştü.