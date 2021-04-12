Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, ligin ilk yarısında deplasmanda 3-1 yenildiği rakibine karşı kazanmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ile oynadığı ilk üç resmi maçtan toplam 10 gol atarak galip gelmişti. Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK ile karşılaştığı mücadeleyi 5-0'lık skorla kazanarak rakibine Süper Lig'deki en farklı mağlubiyetini tattırmıştı.
Galatasaray'ın puan kaybıyla ikincik yarışında tekrar avantaj sağlayan Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına 3 puan parolasıyla çıkacak. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu bu maçta da forvette Samatta'yı oynatacak.
Tanzanyalıdan, 1-1 biten Malatyaspor maçındaki kötü futbolu ve taraftarların tepkilerine rağmen vazgeçmeyen Belözoğlu, orta sahada ise kararsız. Gustavo'nun yerine Sosa'yı düşünen sarı-lacivertli teknik heyet yine Malatya'da bekleneni veremeyen İrfan Can Kahveci'yi de yedeğe çekip Pelkas'ı tekrar ilk 11'e alacak.
TAKIMA MESAJ: UMUTSUZLUK YOK
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep maçı öncesinde takımını mental olarak ayakta tutmaya çalışıyor. Daha önce, "Herkes puan kaybedecek" diyen Belözoğlu, halen şampiyonluk şanslarının bulunduğunu takıma inandırmaya odaklandı.
"Bizi, umudumuzu kaybetmek bitirir" diyen sarı-lacivertli futbol adamı, "Kesinlikle umutsuz bir ortam istemiyorum. Burası Fenerbahçe. Maç maç bakacağız. Kazanabildiğimiz her puanı alıp sezon sonunda bizi nereye taşıdığını göreceğiz. Ama umudumuzu kaybetmeyeceğiz" diye konuştu.
MUHTEMEL 11'LER...
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa (Gustavo), Osayi, Pelkas, Valencia, Samatta
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Mirallas, Rashid, Vetrih, Maxim, Dicko, Kenan
BİR GÖRÜŞ! GÜRCAN BİLGİÇ: SAMATTA'YI KAZANMAK İSTİYOR
Denızlispor maçındaki oyunu golü getirse de Malatya karşılaşmasında yine yetersizdi… Emre Belözoğlu'nun onda ısrar etmesinin tek nedeni olabilir: Bir an önce gole kavuşarak güvenini geri kazanması ve kalan maçlarda takımı taşıması. Antrenmanları izlemiyoruz, muhakkak bir şey görüyorlar; oyuncu bir mesaj veriyor ki devam ediyorlar. Bizim maçlardaki çıkarımımız Thiam'ın veya Cisse'nin Samatta'nın çok çok önünde olduğu yönünde… Geçmişte Şenol Güneş ayrı durumdaki Burak Yılmaz'ı 8 hafta gol atmamasına rağmen hep oynattı ve kazandı. Emre hoca da muhtemelen bu sonucun peşine düştü.
KADIKÖY'DE 1.63 PUAN ORTALAMASI
Ligde bu sezon iç sahada sıkıntılı bir süreç yaşayan Fenerbahçe, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 1.63 puan ortalaması elde etti. Sarı-lacivertliler en son 1992-1993 sezonunda 1.60 ile daha düşük bir ortalama yakalamıştı.
DİREKLER FENERBAHÇE'YE İZİN VERMEDİ
Süper Lig'in geride kalan 33 haftada 19 şutu direkten dönen Fenerbahçe, 2017-2018 ve 2019-2020 sezonlarında da 19 defa direklere takılmıştı. Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz hafta dış sahada oynadığı ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Yeni Malatyaspor maçında da 2 şutu direkten döndü. Fenerbahçe, bu sezonki direklere takılma istatistiğiyle de ligde lider konumda bulunuyor.
THIAM, GAZİANTEP'E KARŞI ETKİLİ
Fenerbahçe'ye sezon başında Kasımpaşa'dan transfer olan Mame Thiam, Gaziantep'e karşı Kasımpaşa formasıyla üç Süper Lig maçında 3 gol kaydetti. Thiam, sarı-lacivertli formayla ilk yarıda oynanan Antep müsabakasında 46. dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakmış ve ağları sarsamamıştı.
SAKAT VE CEZALILAR
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar Gaziantep FK karşısında görev alamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken, Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Jose Sosa ve Marcel Tisserand, sarı kart görmesi durumunda Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.
DÜDÜK METE KALKAVAN'DA
Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak olan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.