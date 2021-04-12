Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Emre Belözoğlu geldi Galatasaray maç kazanamadı! İki puan gerideydi dört puan öne geçti... (Sabah Spor Özel)
Giriş Tarihi: 12.4.2021 21:25 Son Güncelleme: 12.4.2021 21:52

: geldi maç kazanamadı! İki puan gerideydi dört puan öne geçti... (Sabah Spor Özel)

Son dakika: Emre Belözoğlu geldi Galatasaray maç kazanamadı! İki puan gerideydi dört puan öne geçti... Sabah Spor Özel

kendi sahasında ağırladığı Gaziantep'i 3-1 mağlup etti. Baştan sona üstün bir oyunla rakibi karşısında üstünlük kuran Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia ve Sinan Gümüş'ten geldi. Fenerbahçe, ile puan farkını dörde çıkardı. Sarı lacivertliler Beşiktaş ile puan farkını da dörde indirdi. 'nun göreve gelmesinden sonra Fenerbahçe ilginç bir tablo ortaya koydu. İşte ...

Sezona sportif direktörü olarak başlayan , Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra teknik sorumlu olarak takımın başına geçti. Göreve geldikten sonra ilk maçına Denizlispor karşısında çıkan Emre Belözoğlu, zor bir oyunun ardından Samatta'nın golüyle sahadan mutlu ayrıldı. Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin başına geldikten sonra maç kazanamadı!

Son dakika: Emre Belözoğlu geldi Galatasaray maç kazanamadı! İki puan gerideydi dört puan öne geçti... Sabah Spor Özel

SON DAKİKA: EMRE BELÖZOĞLU GÖREVE GELDİKTEN SONRA G. SARAY KAZANAMADI!

Daha sonra Yeni Malatyaspor deplasmanında Mustafa Eskihellaç'ın golüne engel olamayan , galibiyet golünü bulamayına bir puana razı oldu. Fenerbahçe'de geldikten sonraki esas fark iç sahada yaşandı.

Son dakika: Emre Belözoğlu geldi Galatasaray maç kazanamadı! İki puan gerideydi dört puan öne geçti... Sabah Spor Özel

Kadıköy'de üst üste iki maçı da kazandı. Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, iç sahadaki kötü performansıyla eleştiriliyordu.

Son dakika: Emre Belözoğlu geldi Galatasaray maç kazanamadı! İki puan gerideydi dört puan öne geçti... Sabah Spor Özel

GALATASARAY'IN İKİ PUAN GERİSİNDEYDİ DÖRT PUAN ÖNÜNE GEÇTİ!

'de Erol Bulut ile yollar ayrılıp göreve geldiğinde sarı lacivertlilerin ile puan farkı ikiydi.

Son dakika: Emre Belözoğlu geldi Galatasaray maç kazanamadı! İki puan gerideydi dört puan öne geçti... Sabah Spor Özel

önde olan taraftı. Üç maç sonunda yönetimindeki , ezeli rakibi Galatasaray'ın dört maç önüne geçti.

Son dakika: Emre Belözoğlu geldi Galatasaray maç kazanamadı! İki puan gerideydi dört puan öne geçti... Sabah Spor Özel

; Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarından 7 puan çıkardı. Beşiktaş'ın ardında ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, ile puan farkını da dörde çıkardı.

Son dakika: Emre Belözoğlu geldi Galatasaray maç kazanamadı! İki puan gerideydi dört puan öne geçti... Sabah Spor Özel

yönetiminde son haftalarda sürpriz sonuçlar yaşadı. 31. haftada kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray milli takım arasından sonra Hatay deplasmanına konuk oldu Ers ve buradan da 3-0'lık şok bir sonuç aldı.

Son dakika: Emre Belözoğlu geldi Galatasaray maç kazanamadı! İki puan gerideydi dört puan öne geçti... Sabah Spor Özel

son olarak Cumartesi akşamı kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. N'dao'nun golüyle geri düşen sarı kırmızılılar Babel'in golüyle beraberliği yakalasa da galibiyet golünü bulamadı ve bir puana razı oldu.

Son dakika: Emre Belözoğlu geldi Galatasaray maç kazanamadı! İki puan gerideydi dört puan öne geçti... Sabah Spor Özel

göreve geldikten sonra maç kazanamadı! Sarı kırmızılılar Belözoğlu, 'nin başına geçtikten sonra Hatayspor'a mağlup olurken Ers Karagümrük ile de berabere kaldı. Galatasaray 33. haftayı bay geçmişti.

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Son dakika: Emre Belözoğlu geldi Galatasaray maç kazanamadı! İki puan gerideydi dört puan öne geçti... Sabah Spor Özel

Golün sevinci yedek kulübesinde teknik heyet ve futbolcularla birlikte kutlanırken daha sonra Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan saha kenarına gelerek golü kahve içme hareketiyle kutladı.

Son dakika: Emre Belözoğlu geldi Galatasaray maç kazanamadı! İki puan gerideydi dört puan öne geçti... Sabah Spor Özel

Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından 'Şey mi dostum? 3'ü 1 arada.' paylaşımı yaptı. Mert Hakan Yandaş bu sezon Gençlerbirliği, Erzurumspor ve Başakşehir karşılaşmalarının ardından dördüncü golünü Gaziantep ağlarına bıraktı.

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Son dakika: Emre Belözoğlu geldi Galatasaray maç kazanamadı! İki puan gerideydi dört puan öne geçti... (Sabah Spor Özel)
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