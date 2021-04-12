Son dakika: Emre Belözoğlu geldi Galatasaray maç kazanamadı! İki puan gerideydi dört puan öne geçti... (Sabah Spor Özel)

Fatih Terim yönetiminde Galatasaray son haftalarda sürpriz sonuçlar yaşadı. 31. haftada kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray milli takım arasından sonra Hatay deplasmanına konuk oldu Ers ve buradan da 3-0'lık şok bir sonuç aldı.