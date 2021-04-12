Son dakika: Emre Belözoğlu geldi Galatasaray maç kazanamadı! İki puan gerideydi dört puan öne geçti... (Sabah Spor Özel)

Sezona Fenerbahçe sportif direktörü olarak başlayan Emre Belözoğlu, Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra teknik sorumlu olarak takımın başına geçti. Göreve geldikten sonra ilk maçına Denizlispor karşısında çıkan Emre Belözoğlu, zor bir oyunun ardından Samatta'nın golüyle sahadan mutlu ayrıldı. Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin başına geldikten sonra Galatasaray maç kazanamadı!
SON DAKİKA: EMRE BELÖZOĞLU GÖREVE GELDİKTEN SONRA G. SARAY KAZANAMADI!
Daha sonra Yeni Malatyaspor deplasmanında Mustafa Eskihellaç'ın golüne engel olamayan Fenerbahçe, galibiyet golünü bulamayına bir puana razı oldu. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu geldikten sonraki esas fark iç sahada yaşandı.
Fenerbahçe Kadıköy'de üst üste iki maçı da kazandı. Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, iç sahadaki kötü performansıyla eleştiriliyordu.
GALATASARAY'IN İKİ PUAN GERİSİNDEYDİ DÖRT PUAN ÖNÜNE GEÇTİ!
Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrılıp Emre Belözoğlu göreve geldiğinde sarı lacivertlilerin Galatasaray ile puan farkı ikiydi.
Galatasaray önde olan taraftı. Üç maç sonunda Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın dört maç önüne geçti.
Fenerbahçe; Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarından 7 puan çıkardı. Beşiktaş'ın ardında ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Galatasaray ile puan farkını da dörde çıkardı.
Fatih Terim yönetiminde Galatasaray son haftalarda sürpriz sonuçlar yaşadı. 31. haftada kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray milli takım arasından sonra Hatay deplasmanına konuk oldu Ers ve buradan da 3-0'lık şok bir sonuç aldı.
Galatasaray son olarak Cumartesi akşamı kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. N'dao'nun golüyle geri düşen sarı kırmızılılar Babel'in golüyle beraberliği yakalasa da galibiyet golünü bulamadı ve bir puana razı oldu.
Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra Galatasaray maç kazanamadı! Sarı kırmızılılar Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra Hatayspor'a mağlup olurken Ers Karagümrük ile de berabere kaldı. Galatasaray 33. haftayı bay geçmişti.
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Golün sevinci yedek kulübesinde teknik heyet ve futbolcularla birlikte kutlanırken daha sonra Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan saha kenarına gelerek golü kahve içme hareketiyle kutladı.
Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından 'Şey mi dostum? 3'ü 1 arada.' paylaşımı yaptı. Mert Hakan Yandaş bu sezon Gençlerbirliği, Erzurumspor ve Başakşehir karşılaşmalarının ardından dördüncü golünü Gaziantep ağlarına bıraktı.