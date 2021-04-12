Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Vedat Muriqi ile İrfan Can Kahveci'den sonra yeni round! Temasa geçtiler...

Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu da Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de Hatayspor'un yıldız golcüsü Aaron Boupendza'yı kadrosunda görmek istiyor. Boupendza, Süper Lig'in gol kralı olarak dikkat çekiyor. Gabonlu forvet sol kanat pozisyonunda oynamasına rağmen şimdiye kadar 18 gol attı. Üstelik corona virüse yakalanan golcü oyuncu iki hafta forma giymedi. Son dakika bilgisine göre Muriqi, Mert Hakan, Emre Kılınç ve İrfan Can Kahveci'den sonra yine bir transfer yarışı söz konusu olacak...
SON DAKİKA: SÜPER LİG'İN KRALI BOUPENDZA İÇİN TRANSFER SAVAŞI!
Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe istediği tempoyu bir türlü yakalayamadı. İlk devre golcü eksikliği çeken bir dönem Babel'i de o bölgede kullanan Fatih Terim, Mostafa Mohamed'in gelmesiyle rahat bir nefes aldı.
Mohamed'in de formu düşünce Galatasaray'ın üretkenliği azaldı. Fatih Terim; Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci gibi isimler isitemiş fakat Fenerbahçe bu oyuncuların transferini bitirmişti.
Fenerbahçe'de ise sezon başında Samatta, Mame Thiam, Enner Valencia, Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Cisse gibi isimler kadroya katıldı fakat bu isimlerin performansı sınıfı geçemedi.
Devre arasında Hataysporlu yöneticiler ile görüşen fakat anlaşamayan Fenerbahçe'de taraftar, Boupendza'nın transferi olsaydı daha fazla puan toplayacaklarını düşünüyor. ErsSezon sonu için Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni bir transfer savaşı yaşanacak.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Üstelik sezonun bitimiyle birlikte iş tıpkı Vedat Muric transferinde olduğu gibi kızışacağa benziyor. Ezeli rakipler Hatay'da harika bir sezon geçiren Gabonlu golcü Boupendza'yı kadrosunda görmek istiyor.
FENERBAHÇE DEVRE ARASI İÇİN PİŞMAN!
Fenerbahçe devre arasında gündemine aldığı Boupendza'yı transfer etmediği için pişman. Çünkü geçen süre zarfında Gabonlu yıldız Galatasaray'ın transferdeki 1. hedefi haline geldi.
İki ezeli rakip hem Hataysporlu yöneticilerle hem de oyuncunun menajeriyle temaslarını arttırmış durumda. Galatasaray'ın gelecek sezon santrafor transferi için bütçe planlaması yaptığı da gelen bilgiler arasında.
Fatih Terim'in ekibi, mart ayından bu tarafa ligin en kötü performanslarından birini ortaya koyarken, Belhanda'sız G.Saray'ın hücum aksiyonları tepetaklak oldu. En büyük düşüş pas oyununda yaşandı.
Matchstudy verilerine göre; Sarı-Kırmızılıların pasla oynama oranı %76'dan %74'e düşerken, ileri pas değeri ise 90 dakika başına 177'den 168'e geriledi.
ATILAN GOLLER DÜŞTÜ, YENİLEN GOLLER ARTTI
Galatasaray'da ceza alanına pasla giriş oranı %38'den %32'ye inerken, ceza alanında pasların başarı oranı ise %52'den %48'e düştü.
Galatasaray'ın pas futbolu Belhanda'nın olmadığı dakika aralıklarında aşağı doğru giderken, atılan goller düştü, yenilen goller ise artış gösterdi.
Faslı yıldızın sahada olduğu 1486 dakikada 34 gol atılıp, 14 gol yenilirken, olmadığı 1394 dakikada ise 28 gol atıldı ve 17 gol yenildi.
FENERBAHÇE GALİBİYETİ YİNE YARAMADI
Son 6 haftada 13 puan kaybeden Galatasaray'ın zirveden kopuş hikâyesi, geçen sezonu hatırlatıyor.
2019-20 sezonunda iyi bir devre arası kampı geçiren sarı-kırmızılı takım, içerisinde Kadıköy'de 3-1'lik derbi zaferini barındıran 8 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.