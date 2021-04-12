Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Vedat Muriqi ile İrfan Can Kahveci'den sonra yeni round! Temasa geçtiler...
Giriş Tarihi: 12.4.2021 14:16 Son Güncelleme: 12.4.2021 14:34

: ve arasında Vedat Muriqi ile İrfan Can Kahveci'den sonra yeni round! Temasa geçtiler...

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Vedat Muriqi ile İrfan Can Kahveci'den sonra yeni round! Temasa geçtiler...

ve arasında transfer savaşı! bilgisine göre Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak için uğraş verdiği fakat son anda transferinden vazgeçtiği Süper Lig'in kralı için Galatasaray da devreye girdi. Galatasaray'da Falcao ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor, Fenerbahçe ise sezon sonunda mutlaka bir golcü transfer edecek. İşte son dakika haberinin detayları...

teknik sorumlusu Emre Belözoğlu da teknik direktörü Fatih Terim de Hatayspor'un yıldız golcüsü 'yı kadrosunda görmek istiyor. , Süper Lig'in gol kralı olarak dikkat çekiyor. Gabonlu forvet sol kanat pozisyonunda oynamasına rağmen şimdiye kadar 18 gol attı. Üstelik corona virüse yakalanan golcü oyuncu iki hafta forma giymedi. bilgisine göre Muriqi, Mert Hakan, Emre Kılınç ve İrfan Can Kahveci'den sonra yine bir transfer yarışı söz konusu olacak...

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Vedat Muriqi ile İrfan Can Kahveci'den sonra yeni round! Temasa geçtiler...

: SÜPER LİG'İN KRALI İÇİN TRANSFER SAVAŞI!

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan ve istediği tempoyu bir türlü yakalayamadı. İlk devre golcü eksikliği çeken bir dönem Babel'i de o bölgede kullanan Fatih Terim, Mostafa Mohamed'in gelmesiyle rahat bir nefes aldı.

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Vedat Muriqi ile İrfan Can Kahveci'den sonra yeni round! Temasa geçtiler...

Mohamed'in de formu düşünce 'ın üretkenliği azaldı. Fatih Terim; Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci gibi isimler isitemiş fakat bu oyuncuların transferini bitirmişti.

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Vedat Muriqi ile İrfan Can Kahveci'den sonra yeni round! Temasa geçtiler...

'de ise sezon başında Samatta, Mame Thiam, Enner Valencia, Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Cisse gibi isimler kadroya katıldı fakat bu isimlerin performansı sınıfı geçemedi.

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Vedat Muriqi ile İrfan Can Kahveci'den sonra yeni round! Temasa geçtiler...

Devre arasında Hataysporlu yöneticiler ile görüşen fakat anlaşamayan 'de taraftar, 'nın transferi olsaydı daha fazla puan toplayacaklarını düşünüyor. ErsSezon sonu için ile Fenerbahçe arasında yeni bir transfer savaşı yaşanacak.

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Vedat Muriqi ile İrfan Can Kahveci'den sonra yeni round! Temasa geçtiler...

Takvim Gazetesi'nin haberine göre ile bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Üstelik sezonun bitimiyle birlikte iş tıpkı Vedat Muric transferinde olduğu gibi kızışacağa benziyor. Ezeli rakipler Hatay'da harika bir sezon geçiren Gabonlu golcü 'yı kadrosunda görmek istiyor.

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Vedat Muriqi ile İrfan Can Kahveci'den sonra yeni round! Temasa geçtiler...

FENERBAHÇE DEVRE ARASI İÇİN PİŞMAN!

devre arasında gündemine aldığı 'yı transfer etmediği için pişman. Çünkü geçen süre zarfında Gabonlu yıldız 'ın transferdeki 1. hedefi haline geldi.

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Vedat Muriqi ile İrfan Can Kahveci'den sonra yeni round! Temasa geçtiler...

İki ezeli rakip hem Hataysporlu yöneticilerle hem de oyuncunun menajeriyle temaslarını arttırmış durumda. 'ın gelecek sezon santrafor transferi için bütçe planlaması yaptığı da gelen bilgiler arasında.

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Vedat Muriqi ile İrfan Can Kahveci'den sonra yeni round! Temasa geçtiler...

Fatih Terim'in ekibi, mart ayından bu tarafa ligin en kötü performanslarından birini ortaya koyarken, Belhanda'sız G.Saray'ın hücum aksiyonları tepetaklak oldu. En büyük düşüş pas oyununda yaşandı.

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Vedat Muriqi ile İrfan Can Kahveci'den sonra yeni round! Temasa geçtiler...

Matchstudy verilerine göre; Sarı-Kırmızılıların pasla oynama oranı %76'dan %74'e düşerken, ileri pas değeri ise 90 dakika başına 177'den 168'e geriledi.

ATILAN GOLLER DÜŞTÜ, YENİLEN GOLLER ARTTI

'da ceza alanına pasla giriş oranı %38'den %32'ye inerken, ceza alanında pasların başarı oranı ise %52'den %48'e düştü.

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Vedat Muriqi ile İrfan Can Kahveci'den sonra yeni round! Temasa geçtiler...

'ın pas futbolu Belhanda'nın olmadığı dakika aralıklarında aşağı doğru giderken, atılan goller düştü, yenilen goller ise artış gösterdi.

Faslı yıldızın sahada olduğu 1486 dakikada 34 gol atılıp, 14 gol yenilirken, olmadığı 1394 dakikada ise 28 gol atıldı ve 17 gol yenildi.

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Vedat Muriqi ile İrfan Can Kahveci'den sonra yeni round! Temasa geçtiler...

FENERBAHÇE GALİBİYETİ YİNE YARAMADI

Son 6 haftada 13 puan kaybeden 'ın zirveden kopuş hikâyesi, geçen sezonu hatırlatıyor.

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Vedat Muriqi ile İrfan Can Kahveci'den sonra yeni round! Temasa geçtiler...

2019-20 sezonunda iyi bir devre arası kampı geçiren sarı-kırmızılı takım, içerisinde Kadıköy'de 3-1'lik derbi zaferini barındıran 8 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

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Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Vedat Muriqi ile İrfan Can Kahveci'den sonra yeni round! Temasa geçtiler...
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