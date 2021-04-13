Bizim neden uzatılmıyor!

Ligde son 6 haftada kaybettiği 13 puanla şampiyonluğa havlu atma noktasına gelen Galatasaray'da kötü gidişin nedenleri sorgulanıyor. Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshederek takımı karşısına alan sarı-kırmızılı yönetim, Muslera'ya imza attırarak sözleşme bekleyen diğer oyuncuları ise tamamen kaybetti. 850 bin Euro garanti ücrete sahipve 1 milyon 50 bin Euro kazananuzun süredir zamlı yeni sözleşme bekliyor. Mukaveleleri sezon sonunda bitecekda takımda kalmak istiyor ancak henüz kulüp tarafından kendilerine iletilmiş bir teklif yok.Saha dışındadiye soran futbolcuların konsantrasyonu bozulduve performansları düştü. G.Saray'ı olumsuz etkileyenbir diğer unsur da kiralık oyuncuların fazlalığı. Kendileriile devam edilmeyeceğini anlayanvedibe vurdu. Devre arası gelenbeklentileri karşılayamadı.2022'ye kadar sözleşmesi olan Kongolu oyuncu, senelik 1 milyon 50 bin Euro alıyor.Bir sezon daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoper, yıllık 850 bin Euro kazanıyor.