Bizim neden uzatılmıyor!

Yönetim, sadece Muslera’nın kontratını uzatınca mukavele bekleyen isimler de mental olarak çöktü. Oyuncular kendi aralarında “Bizim neden sözleşmemiz uzatılmıyor” diyerek dert yandı
Ligde son 6 haftada kaybettiği 13 puanla şampiyonluğa havlu atma noktasına gelen Galatasaray'da kötü gidişin nedenleri sorgulanıyor. Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshederek takımı karşısına alan sarı-kırmızılı yönetim, Muslera'ya imza attırarak sözleşme bekleyen diğer oyuncuları ise tamamen kaybetti. 850 bin Euro garanti ücrete sahip Marcao ve 1 milyon 50 bin Euro kazanan Luyindama uzun süredir zamlı yeni sözleşme bekliyor. Mukaveleleri sezon sonunda bitecek Emre Akbaba veÖmer Bayram da takımda kalmak istiyor ancak henüz kulüp tarafından kendilerine iletilmiş bir teklif yok.
KİRALIK İSİMLER DÜŞÜŞTE
Saha dışında "Bizim neden sözleşmemiz uzatılmıyor"diye soran futbolcuların konsantrasyonu bozulduve performansları düştü. G.Saray'ı olumsuz etkileyenbir diğer unsur da kiralık oyuncuların fazlalığı. Kendileriile devam edilmeyeceğini anlayan Etebo ve Saracchidibe vurdu. Devre arası gelen Halil Dervişoğlubeklentileri karşılayamadı. Gedson Fernandes sonKaragümrük maçına kadar hayal kırıklığı oldu.
LUYINDAMA
2022'ye kadar sözleşmesi olan Kongolu oyuncu, senelik 1 milyon 50 bin Euro alıyor.
MARCAO
Bir sezon daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoper, yıllık 850 bin Euro kazanıyor.