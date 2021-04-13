"Hakemler için söylenecek çok şey var. Söylüyoruz, söyleyeceğiz. O ayrı...
Peki ondan öncesi Hatay maçında? (Üç yediler) Ondan önceki küme düşen Rize maçında. (Dört yediler) Ankaragücü maçında?
Son 5 maçlarında sadece hocasızlıktan başı dönen Kayseri'yi yenebildiler. 5 maçta tek galibiyet alabilen şampiyon adayı olur mu?
Kabahat hakemde... Kabahat çimde... Kabahat havada... Kabahat atamayanda... Kabahat yiyende... Kabahatsiz bir kişi var. Fatih Terim...
"Bu takım senin için oynamaz hocam" dedim. O zaman sustun. Aradan işte bu 5 maç geçti.
Şimdi sen cevap ver Fatih Hocam? Oynuyor mu bu oyuncular senin için?
Çünkü sana olan inançlarını yitirdiler hocam... Zorlama hocam... Zorlama... Bırak!
Çünkü ne doktorlarını, ne dostlarını, ne de ailesini düşünmeyip başkanlığa devam hayallerine dalan Mustafa Cengiz Başkan'ın işine gelmez, seni yollamak!