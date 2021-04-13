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Giriş Tarihi: 13.4.2021 09:09

'tan olay sözler! "Kabahatsiz bir kişi var, ! Git artık hocam"

Hıncal Uluç'tan olay sözler! Kabahatsiz bir kişi var, Fatih Terim! Git artık hocam

gazetesi yazarı , teknik direktörü 'in görevi bırakması gerektiğini belirtti. Hıncal Uluç köşesinde, Galatasaray'ın oynadığı futbol, teknik direktör Fatih Terim ve başkan 'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"Hakemler için söylenecek çok şey var. Söylüyoruz, söyleyeceğiz. O ayrı...

Hıncal Uluç'tan olay sözler! Kabahatsiz bir kişi var, Fatih Terim! Git artık hocam

Ama 'ın durumu ayrı! Karagümrük maçında futbolun F'sini oynadı mı Galatasaray!

Hıncal Uluç'tan olay sözler! Kabahatsiz bir kişi var, Fatih Terim! Git artık hocam

Peki ondan öncesi Hatay maçında? (Üç yediler) Ondan önceki küme düşen Rize maçında. (Dört yediler) Ankaragücü maçında?

Hıncal Uluç'tan olay sözler! Kabahatsiz bir kişi var, Fatih Terim! Git artık hocam

Son 5 maçlarında sadece hocasızlıktan başı dönen Kayseri'yi yenebildiler. 5 maçta tek galibiyet alabilen şampiyon adayı olur mu?

Hıncal Uluç'tan olay sözler! Kabahatsiz bir kişi var, Fatih Terim! Git artık hocam

Kabahat hakemde... Kabahat çimde... Kabahat havada... Kabahat atamayanda... Kabahat yiyende... Kabahatsiz bir kişi var. ...

Hıncal Uluç'tan olay sözler! Kabahatsiz bir kişi var, Fatih Terim! Git artık hocam

"Bu takım senin için oynamaz hocam" dedim. O zaman sustun. Aradan işte bu 5 maç geçti.

Hıncal Uluç'tan olay sözler! Kabahatsiz bir kişi var, Fatih Terim! Git artık hocam

Şimdi sen cevap ver Fatih Hocam? Oynuyor mu bu oyuncular senin için?

Hıncal Uluç'tan olay sözler! Kabahatsiz bir kişi var, Fatih Terim! Git artık hocam

Sen bu kadar ruhsuz bir gördün mü hayatında? Senin için oynamazlar.

Hıncal Uluç'tan olay sözler! Kabahatsiz bir kişi var, Fatih Terim! Git artık hocam

Çünkü sana olan inançlarını yitirdiler hocam... Zorlama hocam... Zorlama... Bırak!

Hıncal Uluç'tan olay sözler! Kabahatsiz bir kişi var, Fatih Terim! Git artık hocam

Çünkü ne doktorlarını, ne dostlarını, ne de ailesini düşünmeyip başkanlığa devam hayallerine dalan Başkan'ın işine gelmez, seni yollamak!

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Hıncal Uluç'tan olay sözler! "Kabahatsiz bir kişi var, Fatih Terim! Git artık hocam"
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