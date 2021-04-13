Son dakika: Fenerbahçe'de kadro kışı kalmıştı! Ömer Faruk Beyaz Almanya yolcusu...

Fenerbahçe altyapısından yetişen Ömer Faruk Beyaz, hem Türk futbolunun hem de Fenerbahçe'nin en çok gelecek vaad eden isimlerinden birisi olarak görülüyor. Sarı-lacivertli takımın büyük beklentilerinin olduğu 17 yaşındaki yıldız oyuncu, Fenerbahçe yönetimiyle yaşadığı sözleşme görüşmelerindeki sıkıntı nedeniyle kadro dışı kalmıştı.