Son dakika: Fenerbahçe'de kadro kışı kalmıştı! Ömer Faruk Beyaz Almanya yolcusu...

Fenerbahçe altyapısından yetişen Ömer Faruk Beyaz, hem Türk futbolunun hem de Fenerbahçe'nin en çok gelecek vaad eden isimlerinden birisi olarak görülüyor. Sarı-lacivertli takımın büyük beklentilerinin olduğu 17 yaşındaki yıldız oyuncu, Fenerbahçe yönetimiyle yaşadığı sözleşme görüşmelerindeki sıkıntı nedeniyle kadro dışı kalmıştı.
Emre Belözoğlu'nun futbolculuk kariyerinin son sezonu olan 2019-2020 sezonunun 34. haftasında Emre Belözoğlu'ndan kaptanlık pazu bandını devralan Ömer Faruk Beyaz, kadro dışı kalmasıyla birçok Fenerbahçe taraftarını üzüntüye boğmuştu.
EN GENÇ KAPTAN OLMUŞTU
Erol Bulut ile birlikte sezona giren Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve bu nedenle Fenerbahçe'de geleceğinin olmadığını düşünen Ömer Faruk Beyaz, kendisine teklif edilen 5 yıllık sözleşmeyi kabul etmemişti.
Sarı-lacivertli takımın alt yapısında yetişen ve henüz 16 yaşında takım kaptanı olarak sahaya çıkan Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'nin en genç kaptanı olarak tarihe geçmişti.
YENİ TAKIMINI İNGİZLER AÇIKLADI
İngiliz basınından Sky Sports'un muhabiri Max Bielefeld, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımını duyurdu. Bielefeld, Bundesliga'da bu sezon 9. sırada yer alan Stuttgart'ın Ömer Faruk Beyaz'a 4 yıllık bir sözleşme teklif ettiğini belirtti.
Ömer Faruk Beyaz'ın, Türk futbolunun en parlak ve en önemli yeteneklerinden biri olarak kabul edildiğini belirten Bielefeld, genç yıldızla sezon sonunda 2025 yılına kadar bir sözleşme imzalanacağını belirtti.
Ömer Faruk Beyaz'ın menajeri Mehmet Eser, Schalke, Borussia Dortmund, Hoffenheim, Barcelona ve Manchester United gibi Avrupa devlerini reddettiklerini açıklamıştı.
10 numara mevkisinde forma giyen genç oyuncu, kariyeri boyunca Fenerbahçe as takımında toplam 8 kez forma giymişti. Bu maçlarda gol katkısı yapamayan 17 yaşındaki genç yetenek, alt yaş milli takımlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.