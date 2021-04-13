Fenerbahçe ve Galatasaray'dan son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak için uğraş verdiği fakat son anda transferinden vazgeçtiği Süper Lig'in kralı için Galatasaray da devreye girdi. Galatasaray'da Falcao ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor, Fenerbahçe ise sezon sonunda mutlaka bir golcü transfer edecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu da Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de Hatayspor'un yıldız golcüsü Aaron Boupendza'yı kadrosunda görmek istiyor. Boupendza, Süper Lig'in gol kralı olarak dikkat çekiyor. Gabonlu forvet sol kanat pozisyonunda oynamasına rağmen şimdiye kadar 18 gol attı. Üstelik corona virüse yakalanan golcü oyuncu iki hafta forma giymedi. Son dakika bilgisine göre Muriqi, Mert Hakan, Emre Kılınç ve İrfan Can Kahveci'den sonra yine bir transfer yarışı söz konusu olacak...