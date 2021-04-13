Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vuruyor! Kaptanlardan biri dahil 6 futbolcunun üstü çizildi...

Süper Lig'de iki sezon üst üste şampiyon olduktan sonra geçen sezon şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'da bu sezon da ümit edildiği gibi gitmedi. Galatasaray, üst üste maçlar kazandığı serinin ardından peş peşe puan kayıpları yaşadı. Fatih Terim'in kadro tercihleri de bu süreçte çok tartışıldı. Saracchi ve Linnes'in yerine Şener ile Ömer Bayram tercih edildi. Leipzig'ten kiralanan Saracchi sezon bitiminde geri dönecek.
KİRALIK OYUNCULAR KATKI VEREMEDİ!
Geçen sezonun devre arasında Almanya ekibi Leipzig'ten transfer edilen Marcelo Saracchi bir türlü istenilen performansı veremedi. Ara ara iyi oyunlarla dikkat çeken Uruguaylı sol bek sık sık sakatlandı ve bekleneneni veremedi. Fatih Terim, Çaykur Rizespor ve Hatayspor karşılaşmalarının ardından Saracchi'nin üstünü çizdi.
SON DAKİKA: FATİH TERİM 6 İSMİN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ! YENİ SEZONDA...
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, gelecek sezon da takımın başında olursa Gedson Fernandes'in bonservisinin alınmasını talep edecek. Fatih Terim öte yandan bir sol bek transferi de istiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, elindeki kadronun ortaya koymuş olduğu genel performanstan hiç memnun değil. Kalan haftalarda takımı zirve yarışında tutabilmek için şimdilik tansiyonu yükseltmeyen tecrübeli çalıştırıcı, bir yandan da kadroya sağlam bir neşter vurmaya hazırlanıyor.
Terim'in özellikle Falcao, Linnes, Luyindama, Saracchi, Donk ve Ömer Bayram gibi isimleri gözden çıkardığı belirtiliyor. Fatih hoca, kontratı sona erecek olan Emre Akbaba'nın ise kulübün şartlarına uyması halinde kalmasından yana.
İngiltere'den kiralanan Halil Dervişoğlu'nun da kalmasını isteyen Terim, Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes'in de mutlaka bonservisinin alınmasını talep etti.
FATİH TERİM İŞTAHLI BİR KADRO İSTİYOR!
Sol beke de takviye isteyen Fatih hoca, takımının sıralamadaki durumuna göre bir transfer bütçesi talebinde bulunacak.
Takımdaki birçok pozisyonda değişiklik yapmaya karar veren Terim'in planı, daha genç, daha iştahlı, daha mücadeleci ve tempolu bir kadro oluşturabilmek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezon da takımın başında olursa, kadroya sağlam bir neşter vurmaya hazırlanıyor. Falcao, Luyindama, Saracchi, Donk, Linnes ve Ömer Bayram'ı gözden çıkaran Fatih hoca, Gedson Fernandes'in bonservisini ve bir de sol bek takviyesi istiyor.
Kaynak: Fanatik
Öte yandan Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan da Galatasaray'daki düşüşün nedenlerini sıraladı. Muslera ile sözleşme uzatıldıktan sonra takımdaki diğer oyuncuların da mukavale talep ettiğini belirten Özcan, oyuncuların kendi aralarında 'Bizim neden sözleşmemiz uzatılmıyor?' diyerek konuştuklarını ifade etti.
Sezon başında Stoke City'den transfer edilen Etebo, Leipzig'den kiralanan Saracchi, Halİl Dervişoğlu beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Halil Dervişoğlu, Sivasspor maçında çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı.
GEDSON FERNANDES KARAGÜMRÜK MAÇINDA TOPARLADI
Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes, Karagümrük maçına kadar eleştirilerin odağındaki isimdi. Fatih Karagümrük karşısında Galatasaray'ın ayakta kalan tek ismi olan Gedson, Babel'in attığı golde asisti yapan isimdi.