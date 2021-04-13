Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vuruyor! Kaptanlardan biri dahil 6 futbolcunun üstü çizildi...

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Peş peşe gelen kötü sonuçların ardından eleştirilerin hedefinde yer alan Fatih Terim, 6 oyuncunun biletini kesti. Galatasaray son 6 maçtan dört puan çıkarabildi. Sarı kırmızılılar bu altı maçın sadece birini kazanabildi. Fenerbahçe'nin de dört puan gerisine düşen Galatasaray'da radikal kararlar alınacak! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Süper Lig'de iki sezon üst üste şampiyon olduktan sonra geçen sezon şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'da bu sezon da ümit edildiği gibi gitmedi. Galatasaray, üst üste maçlar kazandığı serinin ardından peş peşe puan kayıpları yaşadı. Fatih Terim'in kadro tercihleri de bu süreçte çok tartışıldı. Saracchi ve Linnes'in yerine Şener ile Ömer Bayram tercih edildi. Leipzig'ten kiralanan Saracchi sezon bitiminde geri dönecek.