Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vuruyor! Kaptanlardan biri dahil 6 futbolcunun üstü çizildi...
Giriş Tarihi: 13.4.2021 08:54 Son Güncelleme: 13.4.2021 08:58

: Galatasaray'da neşteri vuruyor! Kaptanlardan biri dahil 6 futbolcunun üstü çizildi...

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vuruyor! Kaptanlardan biri dahil 6 futbolcunun üstü çizildi...

Galatasaray'dan haberleri gelmeye devam ediyor. Peş peşe gelen kötü sonuçların ardından eleştirilerin hedefinde yer alan , 6 oyuncunun biletini kesti. Galatasaray son 6 maçtan dört puan çıkarabildi. Sarı kırmızılılar bu altı maçın sadece birini kazanabildi. Fenerbahçe'nin de dört puan gerisine düşen Galatasaray'da radikal kararlar alınacak! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Süper Lig'de iki sezon üst üste şampiyon olduktan sonra geçen sezon şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'da bu sezon da ümit edildiği gibi gitmedi. Galatasaray, üst üste maçlar kazandığı serinin ardından peş peşe puan kayıpları yaşadı. 'in kadro tercihleri de bu süreçte çok tartışıldı. Saracchi ve Linnes'in yerine Şener ile tercih edildi. Leipzig'ten kiralanan Saracchi sezon bitiminde geri dönecek.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vuruyor! Kaptanlardan biri dahil 6 futbolcunun üstü çizildi...

KİRALIK OYUNCULAR KATKI VEREMEDİ!

Geçen sezonun devre arasında Almanya ekibi Leipzig'ten transfer edilen Marcelo Saracchi bir türlü istenilen performansı veremedi. Ara ara iyi oyunlarla dikkat çeken Uruguaylı sol bek sık sık sakatlandı ve bekleneneni veremedi. , Çaykur Rizespor ve Hatayspor karşılaşmalarının ardından Saracchi'nin üstünü çizdi.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vuruyor! Kaptanlardan biri dahil 6 futbolcunun üstü çizildi...

SON DAKİKA: FATİH TERİM 6 İSMİN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ! YENİ SEZONDA...

Galatasaray teknik direktörü , gelecek sezon da takımın başında olursa Gedson Fernandes'in bonservisinin alınmasını talep edecek. Fatih Terim öte yandan bir sol bek transferi de istiyor.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vuruyor! Kaptanlardan biri dahil 6 futbolcunun üstü çizildi...

Galatasaray Teknik Direktörü , elindeki kadronun ortaya koymuş olduğu genel performanstan hiç memnun değil. Kalan haftalarda takımı zirve yarışında tutabilmek için şimdilik tansiyonu yükseltmeyen tecrübeli çalıştırıcı, bir yandan da kadroya sağlam bir neşter vurmaya hazırlanıyor.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vuruyor! Kaptanlardan biri dahil 6 futbolcunun üstü çizildi...

Terim'in özellikle Falcao, Linnes, Luyindama, Saracchi, Donk ve gibi isimleri gözden çıkardığı belirtiliyor. Fatih hoca, kontratı sona erecek olan Emre Akbaba'nın ise kulübün şartlarına uyması halinde kalmasından yana.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vuruyor! Kaptanlardan biri dahil 6 futbolcunun üstü çizildi...

İngiltere'den kiralanan Halil Dervişoğlu'nun da kalmasını isteyen Terim, Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes'in de mutlaka bonservisinin alınmasını talep etti.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vuruyor! Kaptanlardan biri dahil 6 futbolcunun üstü çizildi...

FATİH TERİM İŞTAHLI BİR KADRO İSTİYOR!

Sol beke de takviye isteyen Fatih hoca, takımının sıralamadaki durumuna göre bir transfer bütçesi talebinde bulunacak.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vuruyor! Kaptanlardan biri dahil 6 futbolcunun üstü çizildi...

Takımdaki birçok pozisyonda değişiklik yapmaya karar veren Terim'in planı, daha genç, daha iştahlı, daha mücadeleci ve tempolu bir kadro oluşturabilmek.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vuruyor! Kaptanlardan biri dahil 6 futbolcunun üstü çizildi...

Galatasaray Teknik Direktörü , gelecek sezon da takımın başında olursa, kadroya sağlam bir neşter vurmaya hazırlanıyor. Falcao, Luyindama, Saracchi, Donk, Linnes ve 'ı gözden çıkaran Fatih hoca, Gedson Fernandes'in bonservisini ve bir de sol bek takviyesi istiyor.

Kaynak: Fanatik

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vuruyor! Kaptanlardan biri dahil 6 futbolcunun üstü çizildi...

Öte yandan Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan da Galatasaray'daki düşüşün nedenlerini sıraladı. Muslera ile sözleşme uzatıldıktan sonra takımdaki diğer oyuncuların da mukavale talep ettiğini belirten Özcan, oyuncuların kendi aralarında 'Bizim neden sözleşmemiz uzatılmıyor?' diyerek konuştuklarını ifade etti.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vuruyor! Kaptanlardan biri dahil 6 futbolcunun üstü çizildi...

Sezon başında Stoke City'den transfer edilen Etebo, Leipzig'den kiralanan Saracchi, Halİl Dervişoğlu beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Halil Dervişoğlu, Sivasspor maçında çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vuruyor! Kaptanlardan biri dahil 6 futbolcunun üstü çizildi...

GEDSON FERNANDES KARAGÜMRÜK MAÇINDA TOPARLADI

Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes, Karagümrük maçına kadar eleştirilerin odağındaki isimdi. Fatih Karagümrük karşısında Galatasaray'ın ayakta kalan tek ismi olan Gedson, Babel'in attığı golde asisti yapan isimdi.

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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vuruyor! Kaptanlardan biri dahil 6 futbolcunun üstü çizildi...
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