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Giriş Tarihi: 13.4.2021 19:35 Son Güncelleme: 13.4.2021 19:40

Son dakika: 'da şok sakatlık! ...

DHA
Son dakika: Galatasaray'da şok sakatlık! Henry Onyekuru...

Son dakika haberi... 'de 35. hafta oynanacak olan maçının hazırlıklarını sürdüren 'da şok bir sakatlık meydana geldi. Karagümrük maçına annesinin vefat etmesi üzerine izinli olduğu için çıkamayan 'nun sağ arka adalesinde ağrı hissettiği belirtildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma ve genel kuvvet çalışması ile başladı. Daha sonra dayanıklılığa yönelik pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale maç gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda tedavisi tamamlanan Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda takımla birlikte çalışırken, Martin Linnes ve DeAndre Yedlin'in ise tedavilerine devam edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren ve taburcu edilen Radamel Falcao da antrenmanda yer almadı.

ONYEKURU ADALESİNDE AĞRI HİSSETTİ

Sağ arka adalesinde hissettiği ağrılar nedeniyle yapılan kontrolü sonrası bu bölgede orta düzeyde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru'nun da tedavisine başlandığı açıklandı.

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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