Son dakika: Galatasaray'da şok sakatlık! Henry Onyekuru...

Sarı-kırmızılılarda tedavisi tamamlanan Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda takımla birlikte çalışırken, Martin Linnes ve DeAndre Yedlin'in ise tedavilerine devam edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren ve taburcu edilen Radamel Falcao da antrenmanda yer almadı.