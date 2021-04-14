Fenerbahçe kolay ligde şampiyonluk aldı

Trabzonspor'da 28 Nisan'da yapılacak seçimli Divan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa adaylığını açıklayan mevcut Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulübün geçmişteki şampiyonluklar için yaptığı başvuruyu değerlendiren Sürmen, şu ifadeleri kullandı:"Türkiye Amatör Ligi'nde İdmanocağı, 3 kez şampiyon oldu. Fenerbahçe, İstanbul'da zor olan ligde şampiyon olmadı. O dönem İstanbul'da iki tane lig var, kolay olanında şampiyonluklar almış ve bunu tescil ettirmek istiyor. Bu adil ve hukuki bir şey değildir.Çünkü Fenerbahçe camiasının menfaatlerine uygun hareket ediyor."Takımın durumu hakkında da konuşan Sürmen, "Trabzonspor camiası olarak geçen sene için çok üzgünüz ama bu sezon iyi toparladık bence.İyi bir santrforumuz olsa belki çok daha farklı olabilirdi" ifadelerini kullandı.Ali Sürmen, Trabzonspor'un FIFA'ya yaptığı başvuru sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in kulübün ihracını gündeme getirmesine sert tepki göstermesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini ve savunmasını verdiğini belirtti. Sürmen, "Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz. Biz buna izin vermeyiz. Trabzonspor'un haklılığını her platformda savunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Sürmen, 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.Göreve devam etmeleri halinde çeşitli yönetmelikleri hayata geçirmek istediklerini belirten Sürmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Örneğin bir transfer yönetmeliği koymamız gerekiyor. İngiltere mesela belli standartların dışındaki oyuncuları ülkesine koymuyor. Trabzonspor'da da benzer bir uygulama ve yönetmelik getirmeyi hedefliyoruz. Trabzonspor, hangi şartlarda hangi futbolcuyu transfer edebilir veya bir oyuncu Trabzonspor'a gelebilmek için hangi şartlara uygun, bunları yönetmeliğe koyarsak bağlayıcı olur."Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Yunus Mallı'nın sağlık durumu belli oldu. Sırtındaki şişlik inmediği için MR'a giremeyen Yunus, dün kapsamlı bir şekilde kontrollerden geçirildi. Sırt adalelerinde tramvaya bağlı ezilmeler meydana gelen 29 yaşındaki futbolcunun 7-10 gün arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu sezon 12 lig maçında görev yapan Yunus Mallı, takıma skor katkısı sağlamadı.Abdullah Avcı'nın Trabzon'da göreve geldikten sonra ısrarla forma şansı tanıdığını Serkan Asan, ligdeki son 5 maçta süre alamadı. Bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen ve uzun yıllar sağ bekte görev yapması beklenen 21 yaşındaki genç oyuncu, yaşadığı form düşüklüğü sonrası kulübeye mahkum kaldı. Serkan Asan, bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giyerken takıma 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.