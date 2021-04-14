Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti sezon sonunda ayrılıyor! Gideceği takım da belli oldu

Arjantin basını Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Diego Perotti'nin yeni durağının Boca Juniors olacağını ifade etti. Bu sezon sakatlıklarla boğuşan deneyimli oyuncu bu sezon Süper Lig'de dört karşılaşmada forma giydi. Toplam 192 dakika sahada kalan Perotti, 3 gol atmayı başardı.

Fenerbahçe taraftarı Diego Perotti'nin sakatlığı olmasaydı ligde çok daha iyi bir konumda olacaklarına inanıyor. Takvim Gazetesi'nin haberine göre Diego Perotti, sezon sonunda ülkesinin köklü ekiplerinden Boca Juniors'a dönmeyi planlıyor. Perotti, 2014 yılında kısa bir süre Boca forması giymişti.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Diego Perotti'nin sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Arjantin basınına göre yıldız futbolcunun yeni durağı Boca Juniors olabilir.

Diego Perotti 2014 yılında kısa bir dönem Boca formasıyla görev yapmıştı.