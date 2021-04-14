Mehdi Taremi'den Devler Ligi'ne damga vuran gol! Ronaldo'yu hatırlattı...

Ronaldo'nun Real Madrid forması giydiği dönemde Juventus ağlarına attığı röveşata golünü akıllara getiren bu müthiş vuruş, Porto'ya yarı final için yeterli olmadı. İlk maçı 2-0 kazanan Chelsea, Londra'da 1-0 kaybetmesine rağmen turu geçen taraf oldu.