Mehdi Taremi'den Devler Ligi'ne damga vuran gol! Ronaldo'yu hatırlattı...

Şampiyonlar Ligi heyecanı çeyrek final rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. Dün gece oynanan 2 maçla yarı finalistler belli oldu. Chelsea Porto'yu, PSG ise Bayern Münih'i eledi.
Chelsea ile Porto, Londra'da kozlarını paylaştı. Portekiz'de oynanan ilk maçı 2-0 kazanan İngiliz ekibi, sahasındaki müsabakaya büyük avantaj ile çıktı. Zorlu müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
MÜTHİŞ RÖVEŞATA YETMEDİ...
İki takım da 90 dakika genelinde birçok fırsattan yararlanamazken, 90+3'te sahneye Mehdi Taremi çıktı. Ceza sahası içinde mükemmel bir röveşata golü atan Taremi, takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi.
Ronaldo'nun Real Madrid forması giydiği dönemde Juventus ağlarına attığı röveşata golünü akıllara getiren bu müthiş vuruş, Porto'ya yarı final için yeterli olmadı. İlk maçı 2-0 kazanan Chelsea, Londra'da 1-0 kaybetmesine rağmen turu geçen taraf oldu.
Thomas Tuchel'in öğrencileri, Devler Ligi'ndeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkarırken, 7 yıl ise Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalist oldu.
Chelsea'nin yarı finaldeki rakibi ise Real Madrid-Liverpool eşleşmesinden turu geçen takım olacak. İlk maçı Real Madrid sahasında 3-1 kazanmıştı. Merakla beklenen rövanş müsabakası bu akşam oynanacak.
RONALDO, JUVENTUS'A ATMIŞTI...
2018 yılında Devler Ligi'nde Real Madrid ile Juventus çeyrek finalde karşı karşıya gelmişti. O dönem İspanyol devinde forma giyen Ronaldo, deplasmanda kazandıkları maçta 2 gol 1 asistle yıldızlaşmıştı.
Portekiz yıldız, uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak bir röveşata golüne de imza atmıştı. Cristiano Ronaldo'nun ikinci golde rövaşata atarken en az 2.27 metre zıpladığı ifade edilmişti.