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Giriş Tarihi: 14.4.2021 09:25

'den Devler Ligi'ne damga vuran gol! Ronaldo'yu hatırlattı...

Mehdi Taremi'den Devler Ligi'ne damga vuran gol! Ronaldo'yu hatırlattı...

çeyrek final rövanş maçında Chelsea, sahasında Porto'yu konuk etti. Portekiz'de 2-0 kazanan İngilizler, evinde 1-0 kaybetmesine rağmen adını yarı finale yazdıran takım oldu. Müsabakaya damga vuran ise oldu. Karşılaşmanın uzatma bölümünde müthiş bir röveşata golü atan yıldız oyuncu, takımına galibiyeti getirmesine karşın tur için yeterli olmadı. Chelsea'nin yarı finaldeki rakibi - eşleşmesinden tur atlayan takım olacak.

Şampiyonlar Ligi heyecanı çeyrek final rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. Dün gece oynanan 2 maçla yarı finalistler belli oldu. Chelsea Porto'yu, PSG ise Bayern Münih'i eledi.

Chelsea ile Porto, Londra'da kozlarını paylaştı. Portekiz'de oynanan ilk maçı 2-0 kazanan İngiliz ekibi, sahasındaki müsabakaya büyük avantaj ile çıktı. Zorlu müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

MÜTHİŞ RÖVEŞATA YETMEDİ...

İki takım da 90 dakika genelinde birçok fırsattan yararlanamazken, 90+3'te sahneye Mehdi Taremi çıktı. Ceza sahası içinde mükemmel bir röveşata golü atan Taremi, takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Ronaldo'nun Real Madrid forması giydiği dönemde Juventus ağlarına attığı röveşata golünü akıllara getiren bu müthiş vuruş, Porto'ya yarı final için yeterli olmadı. İlk maçı 2-0 kazanan Chelsea, Londra'da 1-0 kaybetmesine rağmen turu geçen taraf oldu.

Thomas Tuchel'in öğrencileri, Devler Ligi'ndeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkarırken, 7 yıl ise Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalist oldu.

Chelsea'nin yarı finaldeki rakibi ise Real Madrid-Liverpool eşleşmesinden turu geçen takım olacak. İlk maçı Real Madrid sahasında 3-1 kazanmıştı. Merakla beklenen rövanş müsabakası bu akşam oynanacak.

RONALDO, JUVENTUS'A ATMIŞTI...

2018 yılında Devler Ligi'nde Real Madrid ile Juventus çeyrek finalde karşı karşıya gelmişti. O dönem İspanyol devinde forma giyen Ronaldo, deplasmanda kazandıkları maçta 2 gol 1 asistle yıldızlaşmıştı.

Portekiz yıldız, uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak bir röveşata golüne de imza atmıştı. Cristiano Ronaldo'nun ikinci golde rövaşata atarken en az 2.27 metre zıpladığı ifade edilmişti.

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Mehdi Taremi'den Devler Ligi'ne damga vuran gol! Ronaldo'yu hatırlattı...
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