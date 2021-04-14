Son dakika: Fenerbahçe Belçikalı yıldız için girişimlere başladı! Samatta ve Cisse şokundan sonra iki golcü gelecek...

Gelecek sezon golcü transferine öncelik veren Fenerbahçe'de çalışmalar şimdiden başladı. Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, Belçikalı golcü Benteke için nabız yokladı. 30 yaşındaki golcü daha önce Genk, Standard Liege, Aston Villa ve Liverpool formaları da giydi. Sezon başında Samatta, Ademi, Thiam gibi golcüleri kadrosuna katan Fenerbahçe hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe haberleri... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Emre Belözoğlu takımın başına geldikten sonra başka bir görünüme bürünen Fenerbahçe'de taraftar takımın oyunundan ve hücum aksiyonlarından memnun. Bu sene de şampiyonluk konusunda son ana kadar mücadele verecek Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosu için de şimdiden harekete geçti. Ademi ve Cisse ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de ilk hedef Benteke ve Marega...
SON DAKİKA: FENERBAHÇE FORVET TRANSFERİ İÇİN HEM BENTEKE HEM MAREGA'YI İSTİYOR!
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından takım Emre Belözoğlu'na emanet edildi. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında çıktığı üç karşılaşmadan 2 galibiyet bir beraberlik aldı. Fenerbahçe taraftarı da takımlarının isteklerinden memnun. Samatta'dan umduğunu bulamayan Fenerbahçe, Porto'nun yıldızı Moussa Marega ve Benteke ile ilgileniyor.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre Belçikalı Benteke için girişimler hızlandı. 30 yaşındaki Belçikalı golcü özellikle Liverpool günlerinde başarılı performansıyla adından söz ettirmişti. Fenerbahçe gelecek sezon forvet için nokta atışı yapmak istiyor.
Yeni sezonda santrfor mevkine nokta atış yapmak isteyen Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan Benteke için girişimler hızlandırıldı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Crytal Palace ile sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı futbolcu için atağa kalktı. Sarı-Lacivertli kurmaylarla Benteke'nin menajeri arasında sıkı bir fiyat pazarlığının yaşandığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin Marega ile birlikte kadrosuna katmak istediği 2 isimden birisi olan 1.90 boyundaki Benteke'nin piyasa değeri 9 milyon Euro civarında.
DİĞER HEDEF MOUSSA MAREGA!
Fenerbahçe, Porto'nun golcüsü Moussa Marega için de bekleyişini sürdürüyor. Marega, Porto ile sözleşmesini uzatmadı. Malili yıldızın önceliği İngiltere Premier Ligi fakat eğer Marega'nın İngiltere'ye transferi gerçekleşmezse Fenerbahçe devreye girecek. Marega'nın sözleşmesinin bitiyor oluşu Fenerbahçe için avantaj...
Porto'nun golcüsü Moussa Marega, 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi D Grubu maçlarında Galatasaray ile iki kez karşı karşıya gelmiş ve iki maçta da gol atmayı başarmıştı. Gruplarda Porto'nun evinde oynanan maç, ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken tek gol Marega'dan gelmişti.
Grubun rövanş maçında Türk Telekom Arena'ya gelen Porto, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmış ve Moussa Marega, bu karşılaşmada da 1 gol atmış ve Galatasaray'ı yıkan isim olmuştu.
Aston Villa'dan transfer edilen Samatta, Fenerbahçe formasıyla yalnızca 5 gole ulaşırken Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun en golcü isimlerinden birisi olan Papiss Cisse'de 4 gollük bir katkı vererek beklenen performansın oldukça altında kaldı.
Fenerbahçe'nin devre arasında Fatih Karagümrük'e kiraladığı Kemal Ademi yine umduğunu bulamadı. Sarı-lacivertli takımın, sezon başında hücum rotasyonuna zenginlik kazandırması için Basel'den transfer ettiği 25 yaşındaki santrfor, Karagümrük'te de gol atmakta zorlanıyor.
Fenerbahçe, sezon başında Sportif Direktör olan Emre Belözoğlu'nun kararıyla 25 yaşındaki Kosovalı forveti Basel'den 1.3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.
Sarı-lacivertli takımda ligin ilk yarısında sadece 7 lig maçında süre alabilen Ademi, bu maçlarda gol atamadı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediye maçında 1 gol kaydeden Kosovalı oyuncu, Sarı-lacivertli takımdaki tek golünü attı.
Fenerbahçe'de 3 hafta sakatlığı nedeniyle kadroya giremeyen Ademi, devre arasında Fatih Karagümrük'ün yolunu tuttu.
Karagümrük'teki ilk 4 maçında 11'de başlayan 25 yaşındaki forvet, sonraki 8 maçta sadece 2 dakika süre alabildi. Ademi'nin Karagümrük formasıyla henüz golü yok.
Fatih Karagümrük'ün Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında kadroda olmasına rağmen süre alamayan Ademi, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Galatasaray maçların da ise kadroya alınmadı. Kosovalı oyuncu, kadroda olduğu Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında ise toplamda sadece 2 dakika oynadı.