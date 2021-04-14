Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Belçikalı yıldız için girişimlere başladı! Samatta ve Cisse şokundan sonra iki golcü gelecek...
Giriş Tarihi: 14.4.2021 14:42 Son Güncelleme: 14.4.2021 14:48

: Belçikalı yıldız için girişimlere başladı! ve Cisse şokundan sonra iki golcü gelecek...

Son dakika: Fenerbahçe Belçikalı yıldız için girişimlere başladı! Samatta ve Cisse şokundan sonra iki golcü gelecek...

'den haberleri peş peşe geliyor. Sarı lacivertlilerde gelecek sezonun transfer planlaması da başladı. , Cisse ve Kemal Ademi transferlerinden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez nokta atışı yapmak istiyor. Fenerbahçe bir değil iki yıldız ile temas halinde. Eğer transferler gerçekleşirse Fenerbahçe hücum hattı yeniden şekillenmiş olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Gelecek sezon golcü transferine öncelik veren 'de çalışmalar şimdiden başladı. bilgisine göre Fenerbahçe, Belçikalı golcü için nabız yokladı. 30 yaşındaki golcü daha önce Genk, Standard Liege, Aston Villa ve Liverpool formaları da giydi. Sezon başında , Ademi, Thiam gibi golcüleri kadrosuna katan Fenerbahçe hayal kırıklığı yaşadı. ... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Fenerbahçe Belçikalı yıldız için girişimlere başladı! Samatta ve Cisse şokundan sonra iki golcü gelecek...

Emre Belözoğlu takımın başına geldikten sonra başka bir görünüme bürünen 'de taraftar takımın oyunundan ve hücum aksiyonlarından memnun. Bu sene de şampiyonluk konusunda son ana kadar mücadele verecek Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosu için de şimdiden harekete geçti. Ademi ve Cisse ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de ilk hedef ve Marega...

Son dakika: Fenerbahçe Belçikalı yıldız için girişimlere başladı! Samatta ve Cisse şokundan sonra iki golcü gelecek...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE FORVET TRANSFERİ İÇİN HEM BENTEKE HEM MAREGA'YI İSTİYOR!

'de Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından takım Emre Belözoğlu'na emanet edildi. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında çıktığı üç karşılaşmadan 2 galibiyet bir beraberlik aldı. Fenerbahçe taraftarı da takımlarının isteklerinden memnun. 'dan umduğunu bulamayan Fenerbahçe, Porto'nun yıldızı ve ile ilgileniyor.

Son dakika: Fenerbahçe Belçikalı yıldız için girişimlere başladı! Samatta ve Cisse şokundan sonra iki golcü gelecek...

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Belçikalı için girişimler hızlandı. 30 yaşındaki Belçikalı golcü özellikle Liverpool günlerinde başarılı performansıyla adından söz ettirmişti. gelecek sezon forvet için nokta atışı yapmak istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe Belçikalı yıldız için girişimlere başladı! Samatta ve Cisse şokundan sonra iki golcü gelecek...

Yeni sezonda santrfor mevkine nokta atış yapmak isteyen 'nin kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan için girişimler hızlandırıldı.

Son dakika: Fenerbahçe Belçikalı yıldız için girişimlere başladı! Samatta ve Cisse şokundan sonra iki golcü gelecek...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre , Crytal Palace ile sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı futbolcu için atağa kalktı. Sarı-Lacivertli kurmaylarla 'nin menajeri arasında sıkı bir fiyat pazarlığının yaşandığı ifade edildi.

Son dakika: Fenerbahçe Belçikalı yıldız için girişimlere başladı! Samatta ve Cisse şokundan sonra iki golcü gelecek...

'nin Marega ile birlikte kadrosuna katmak istediği 2 isimden birisi olan 1.90 boyundaki 'nin piyasa değeri 9 milyon Euro civarında.

Son dakika: Fenerbahçe Belçikalı yıldız için girişimlere başladı! Samatta ve Cisse şokundan sonra iki golcü gelecek...

DİĞER HEDEF MOUSSA MAREGA!

, Porto'nun golcüsü için de bekleyişini sürdürüyor. Marega, Porto ile sözleşmesini uzatmadı. Malili yıldızın önceliği İngiltere Premier Ligi fakat eğer Marega'nın İngiltere'ye transferi gerçekleşmezse Fenerbahçe devreye girecek. Marega'nın sözleşmesinin bitiyor oluşu Fenerbahçe için avantaj...

Son dakika: Fenerbahçe Belçikalı yıldız için girişimlere başladı! Samatta ve Cisse şokundan sonra iki golcü gelecek...

Porto'nun golcüsü , 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi D Grubu maçlarında Galatasaray ile iki kez karşı karşıya gelmiş ve iki maçta da gol atmayı başarmıştı. Gruplarda Porto'nun evinde oynanan maç, ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken tek gol Marega'dan gelmişti.

Son dakika: Fenerbahçe Belçikalı yıldız için girişimlere başladı! Samatta ve Cisse şokundan sonra iki golcü gelecek...

Grubun rövanş maçında Türk Telekom Arena'ya gelen Porto, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmış ve , bu karşılaşmada da 1 gol atmış ve Galatasaray'ı yıkan isim olmuştu.

Son dakika: Fenerbahçe Belçikalı yıldız için girişimlere başladı! Samatta ve Cisse şokundan sonra iki golcü gelecek...

Aston Villa'dan transfer edilen , formasıyla yalnızca 5 gole ulaşırken Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun en golcü isimlerinden birisi olan Papiss Cisse'de 4 gollük bir katkı vererek beklenen performansın oldukça altında kaldı.

Son dakika: Fenerbahçe Belçikalı yıldız için girişimlere başladı! Samatta ve Cisse şokundan sonra iki golcü gelecek...

'nin devre arasında Fatih Karagümrük'e kiraladığı Kemal Ademi yine umduğunu bulamadı. Sarı-lacivertli takımın, sezon başında hücum rotasyonuna zenginlik kazandırması için Basel'den transfer ettiği 25 yaşındaki santrfor, Karagümrük'te de gol atmakta zorlanıyor.

Son dakika: Fenerbahçe Belçikalı yıldız için girişimlere başladı! Samatta ve Cisse şokundan sonra iki golcü gelecek...

, sezon başında Sportif Direktör olan Emre Belözoğlu'nun kararıyla 25 yaşındaki Kosovalı forveti Basel'den 1.3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.

Sarı-lacivertli takımda ligin ilk yarısında sadece 7 lig maçında süre alabilen Ademi, bu maçlarda gol atamadı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediye maçında 1 gol kaydeden Kosovalı oyuncu, Sarı-lacivertli takımdaki tek golünü attı.

Son dakika: Fenerbahçe Belçikalı yıldız için girişimlere başladı! Samatta ve Cisse şokundan sonra iki golcü gelecek...

'de 3 hafta sakatlığı nedeniyle kadroya giremeyen Ademi, devre arasında Fatih Karagümrük'ün yolunu tuttu.

Karagümrük'teki ilk 4 maçında 11'de başlayan 25 yaşındaki forvet, sonraki 8 maçta sadece 2 dakika süre alabildi. Ademi'nin Karagümrük formasıyla henüz golü yok.

Son dakika: Fenerbahçe Belçikalı yıldız için girişimlere başladı! Samatta ve Cisse şokundan sonra iki golcü gelecek...

Fatih Karagümrük'ün Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında kadroda olmasına rağmen süre alamayan Ademi, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Galatasaray maçların da ise kadroya alınmadı. Kosovalı oyuncu, kadroda olduğu Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında ise toplamda sadece 2 dakika oynadı.

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Son dakika: Fenerbahçe Belçikalı yıldız için girişimlere başladı! Samatta ve Cisse şokundan sonra iki golcü gelecek...
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