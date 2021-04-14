Son dakika: Fenerbahçe Belçikalı yıldız için girişimlere başladı! Samatta ve Cisse şokundan sonra iki golcü gelecek...

Emre Belözoğlu takımın başına geldikten sonra başka bir görünüme bürünen Fenerbahçe'de taraftar takımın oyunundan ve hücum aksiyonlarından memnun. Bu sene de şampiyonluk konusunda son ana kadar mücadele verecek Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosu için de şimdiden harekete geçti. Ademi ve Cisse ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de ilk hedef Benteke ve Marega...