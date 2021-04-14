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Giriş Tarihi: 14.4.2021 20:41 Son Güncelleme: 14.4.2021 20:59

Son dakika: sosyal medyadan duyurdu! Koronavirüs testi...

Son dakika: Mostafa Mohamed sosyal medyadan duyurdu! Koronavirüs testi...

Son dakika haberi... 'de hafta sonu Göztepe deplasmanına gidecek olan 'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda devre arasının en dikkat çekici transferlerinden birisi olan , koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Galatasaray Kulübü, gün içinde bir futbolcusunda koronavirüse rastlanıldığını açıklamıştı. Bu sezon devre arasında transfer edilen ve ilk 5 haftada lige damga vuran Mostafa Mohamed, son 5 haftada ise büyük bir sessizliğe bürünmüş ve gol sayısını arttıramamıştı.

Genç golcü, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Mostafa Mohamed'in yaptığı paylaşım şöyle:

Mısırlı golcü, Galatasaray'ın önündeki Göztepe ve Trabzonspor maçlarını kaçıracak. 23 yaşındaki golcü, Galatasaray formasıyla 11 maçta 6 gole imza atmıştı.

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Son dakika: Mostafa Mohamed sosyal medyadan duyurdu! Koronavirüs testi...
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