Son dakika: Mostafa Mohamed sosyal medyadan duyurdu! Koronavirüs testi...

Galatasaray Kulübü, gün içinde bir futbolcusunda koronavirüse rastlanıldığını açıklamıştı. Bu sezon devre arasında transfer edilen ve ilk 5 haftada lige damga vuran Mostafa Mohamed, son 5 haftada ise büyük bir sessizliğe bürünmüş ve gol sayısını arttıramamıştı.

Genç golcü, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Mostafa Mohamed'in yaptığı paylaşım şöyle:

Mısırlı golcü, Galatasaray'ın önündeki Göztepe ve Trabzonspor maçlarını kaçıracak. 23 yaşındaki golcü, Galatasaray formasıyla 11 maçta 6 gole imza atmıştı.