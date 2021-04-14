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Giriş Tarihi: 14.4.2021

militan bir hakem

MEHMET ÖZCAN
Suat Arslanboğa militan bir hakem

G.Saray Başkanı , açtı ağzını yumdu gözünü: "Bu bir tiyatrodur, kurgu var. Hatta tiyatro bir eserdir, emek verilir… Bu tiyatro bile değil, sadece komedi. Bir yere doğru, senaryo yazılmış." ", militan bir hakem. Kurallara aykırı bir şekilde 'a 'Gel bak, kariyerin biter' falan gibi sert sözler söylemiş."

Karagümrük maçında yaşanan tartışmalı pozisyonların ardından G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz dün kulüp televizyonunda sert açıklamalarda bulundu. Tek tek kararları irdeleyip rakiplere verilen kararlarla karşılaştıran Cengiz, "Bu bir tiyatrodur. Bir kurgu var. Hatta tiyatro bir eserdir, emek verilir… Bu tiyatro bile değil, sadece komedi" diyerek tepkisini gösterdi. "Önceden yazılmış ama sanki bir yere doğru yazılmış" diyerek rakiplerini işaret eden Cengiz, şunları söyledi:

100 GRAM RÜZGÂR UÇAK DEVİRİR
"Karagümrük maçında Kerem'in düşürüldüğü pozisyonda hakem çok kararlı. Ali Palabıyık, "Net gördüm, kırmızı kart ve penaltı" diyor. 100 gramlık ters rüzgâr bile uçağı uçurur devirir. Bu Kerem'i cinler mi uçurdu? Koşan adama dokunursan uçar! Ali Palabıyık görüp kararını veriyor. Ama kendini asıl hakem gören VAR'daki Suat Arslanboğa… Sen kişisel düşmanlığın ile toplumsal gerginliğe neden olamazsın. Suat Arslanboğa, militan bir hakem. Kurallara aykırı bir şekilde 'Gel bak, kariyerin biter' falan gibi sert sözler söylemiş."

FUTBOLCULAR ŞEREFLERİNİ HATIRLAMALILAR
Daha 7 maç var, 21 puan eder. İstedikleri kadar bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. Biz terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Yedlin sakatlandığında başında en az 10 oyuncu olmalıydı. Sahanın altını üstüne getirmeliydik. G.Saraylı oyuncuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekir. Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor. Türk futbolcular nerede? Ben çıldırıyorum izlerken.

G.Saray&F.Bahçe yeni yayın sözleşmesi yapmalı
BEN bu sene ne kadar alıyorum, 170 milyon TL. Özellikle G.Saray ve F.Bahçe havuzu dolduruyor. Anadolu takımları değil, 2-3 takım! 18-20 milyon Euro aldık. Yarattığım hasıla 40 milyon Euro. Sen benden alıp oraya veriyorsun. G.Saray, F.Bahçe ayrı bir yayın sözleşmesi yapmalı. Ben daha büyük transfer yapmak istiyorum. F.Bahçe istemiyorsa bilemem. Cebinden ödüyorsa o farkı helal olsun. Yayın hakkımızın artırılması gerekiyor.

Beşiktaş'a gönderme
SUAT Arslanboğa'nın 2019'da Beşiktaş-Başakşehir maçında Ljajic'in kendisini itmesi nedeniyle MHK önerisi ile TFF tarafından sözleşmesi feshedilmişti. Ama sadece 2 ay sonra TFF 1. Lig'de maç yönetiyor. Yani illa bir takım olunca mı Suat Arslanboğa'nın sözleşmesi iptal ediliyor.

VAR ODASINA telefon ediliyor mu!
VAR odasına telefon geliyor mu? Telefon sokan var mı, kısa mesaj atan var mı? Maçın neticelerini orta hakem değil VAR belirliyor. Bu daha da artacak. VAR hakemliği çimlerdeki hakemlerden daha etkin. MHK'nin içinde giderek VAR organı oluşuyor ve kemikleşiyor. Bazı hakemler için söylüyorum; ne biçim anne babanız var. Bazılarının kırdığı ceviz bini aştı. Allah müstahaklarını versin. Telefonlar çalıyor mu, evet-hayır mesajları geliyor mu? Ben o konuşulanı dinlemek istiyorum.

Serdar Tatlı'nın takımını biliyorum
MHK görevini yapmıyor. Serdar Tatlı'nın da çocukluğundan beri rakip takımın taraftarı olduğunu biliyorum. MHK'nin hakemlere söz geçireceğine inanmıyorum. MHK fonksiyonlarını yitirmiştir. MHK içindeki hizipler MHK'yi de peşinden sürüklüyor. Kontrolü kaybetti MHK yönetimi. Nihat Özdemir MHK toplantısına katılıp şunu ata bunu ata mı diyor? Eğer diyorsa o da istifa etmeli.

Kurulların başkanları aynı ofiste çalışıyor
TAHKIM Başkanı ile Disiplin Kurulu Başkanı aynı ofiste çalışıyor normal hayatlarında. Böyle bir şey olur mu? Şıracı ile bozacı. Bu iki kurulun kararlarına saygı duymuyorum. Benim 21 gün cezamı kaldırıyor, 50 bin TL ceza veriyor.

Bu nasıl bir kansızlık
Sivas maçında Henry Onyekuru'ya bir müdahale var. Bu kez de VAR'da Ali Palabıyık var. Bu nasıl bir kansızlık! İrfan Can Kahveci, rakibin ayağına basıyor, yan hakem gayet güzel bakıyor. Allah tarafından perde indi herhalde gözüne.

Hangi cetvelle ölçtünüz!
GOLÜMÜZ iptal edildi el var diye. Koltukaltının üstü yani formanın kapattığı yer artık el değil. Babel'de de bu noktaya geldi. Hangi cetvelle ölçtünüz? Yine kim girdi araya; yine malum hakem (Suat Arslanboğa) ve VAR.

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Suat Arslanboğa militan bir hakem
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