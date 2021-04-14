aragümrük maçında yaşanan tartışmalı pozisyonların ardından G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz dün kulüp televizyonunda sert açıklamalarda bulundu. Tek tek kararları irdeleyip rakiplere verilen kararlarla karşılaştıran Cengiz,diyerek tepkisini gösterdi. "Önceden yazılmış ama sanki bir yere doğru yazılmış" diyerek rakiplerini işaret eden Cengiz, şunları söyledi:"Karagümrük maçında Kerem'in düşürüldüğü pozisyonda hakem çok kararlı. Ali Palabıyık,diyor. 100 gramlık ters rüzgâr bile uçağı uçurur devirir. Bu Kerem'i cinler mi uçurdu? Koşan adama dokunursan uçar! Ali Palabıyık görüp kararını veriyor. Ama kendini asıl hakem gören VAR'daki Suat Arslanboğa… Sen kişisel düşmanlığın ile toplumsal gerginliğe neden olamazsın. Suat Arslanboğa, militan bir hakem.aha 7 maç var, 21 puan eder. İstedikleri kadar bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. Biz terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Yedlin sakatlandığında başında en az 10 oyuncu olmalıydı.Futbolcularımız bunu neden yapmıyor?BEN bu sene ne kadar alıyorum, 170 milyon TL.18-20 milyon Euro aldık. Yarattığım hasıla 40 milyon Euro. Sen benden alıp oraya veriyorsun.Ben daha büyük transfer yapmak istiyorum. F.Bahçe istemiyorsa bilemem. Cebinden ödüyorsa o farkı helal olsun. Yayın hakkımızın artırılması gerekiyor.Arslanboğa'nın 2019'da Beşiktaş-Başakşehir maçında Ljajic'in kendisini itmesi nedeniyle MHK önerisi ile TFF tarafından sözleşmesi feshedilmişti. Ama sadece 2 ay sonra TFF 1. Lig'de maç yönetiyor. Yani illa bir takım olunca mı Suat Arslanboğa'nın sözleşmesi iptal ediliyor.VAR odasına telefon geliyor mu? Telefon sokan var mı, kısa mesaj atan var mı? Maçın neticelerini orta hakem değil VAR belirliyor. Bu daha da artacak.MHK'nin içinde giderek VAR organı oluşuyor ve kemikleşiyor. Bazı hakemler için söylüyorum; ne biçim anne babanız var. Bazılarının kırdığı ceviz bini aştı. Allah müstahaklarını versin.MHK görevini yapmıyor. Serdar Tatlı'nın da çocukluğundan beri rakip takımın taraftarı olduğunu biliyorum. MHK'nin hakemlere söz geçireceğine inanmıyorum.Nihat Özdemir MHK toplantısına katılıp şunu ata bunu ata mı diyor? Eğer diyorsa o da istifa etmeli.TAHKIM Başkanı ile Disiplin Kurulu Başkanı aynı ofiste çalışıyor normal hayatlarında.Bu iki kurulun kararlarına saygı duymuyorum. Benim 21 gün cezamı kaldırıyor, 50 bin TL ceza veriyor.Sivas maçında Henry Onyekuru'ya bir müdahale var. Bu kez de VAR'da Ali Palabıyık var. Bu nasıl bir kansızlık!GOLÜMÜZ iptal edildi el var diye. Koltukaltının üstü yani formanın kapattığı yer artık el değil. Babel'de de bu noktaya geldi.