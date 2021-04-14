G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, açtı ağzını yumdu gözünü: "Bu bir tiyatrodur, kurgu var. Hatta tiyatro bir eserdir, emek verilir… Bu tiyatro bile değil, sadece komedi. Bir yere doğru, senaryo yazılmış." "Suat Arslanboğa, militan bir hakem. Kurallara aykırı bir şekilde Ali Palabıyık'a 'Gel bak, kariyerin biter' falan gibi sert sözler söylemiş."
Karagümrük maçında yaşanan tartışmalı pozisyonların ardından G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz dün kulüp televizyonunda sert açıklamalarda bulundu. Tek tek kararları irdeleyip rakiplere verilen kararlarla karşılaştıran Cengiz, "Bu birtiyatrodur. Bir kurguvar. Hatta tiyatro bireserdir, emek verilir…Bu tiyatro biledeğil, sadece komedi" diyerek tepkisini gösterdi. "Önceden yazılmış ama sanki bir yere doğru yazılmış" diyerek rakiplerini işaret eden Cengiz, şunları söyledi:
100 GRAM RÜZGÂR UÇAK DEVİRİR
"Karagümrük maçında Kerem'in düşürüldüğü pozisyonda hakem çok kararlı. Ali Palabıyık, "Net gördüm,kırmızı kart ve penaltı" diyor. 100 gramlık ters rüzgâr bile uçağı uçurur devirir. Bu Kerem'i cinler mi uçurdu? Koşan adama dokunursan uçar! Ali Palabıyık görüp kararını veriyor. Ama kendini asıl hakem gören VAR'daki Suat Arslanboğa… Sen kişisel düşmanlığın ile toplumsal gerginliğe neden olamazsın. Suat Arslanboğa, militan bir hakem. Kurallara aykırı bir şekilde'Gel bak, kariyerin biter' falan gibisert sözler söylemiş."
FUTBOLCULAR ŞEREFLERİNİHATIRLAMALILAR Daha 7 maç var, 21 puan eder. İstedikleri kadar bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. Biz terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Yedlin sakatlandığında başında en az 10 oyuncu olmalıydı. Sahanın altınıüstüne getirmeliydik. G.Saraylı oyuncularınhaysiyet ve şereflerini hatırlamalarıgerekir. Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? İpinde değil adamın,profesyonelce bakıyor. Türk futbolcularnerede? Ben çıldırıyorum izlerken.
G.Saray&F.Bahçe yeni yayın sözleşmesi yapmalı
BEN bu sene ne kadar alıyorum, 170 milyon TL. Özellikle G.Saray ve F.Bahçehavuzu dolduruyor. Anadolu takımlarıdeğil, 2-3 takım! 18-20 milyon Euro aldık. Yarattığım hasıla 40 milyon Euro. Sen benden alıp oraya veriyorsun. G.Saray,F.Bahçe ayrı bir yayın sözleşmesi yapmalı. Ben daha büyük transfer yapmak istiyorum. F.Bahçe istemiyorsa bilemem. Cebinden ödüyorsa o farkı helal olsun. Yayın hakkımızın artırılması gerekiyor.
Beşiktaş'a gönderme
SUAT Arslanboğa'nın 2019'da Beşiktaş-Başakşehir maçında Ljajic'in kendisini itmesi nedeniyle MHK önerisi ile TFF tarafından sözleşmesi feshedilmişti. Ama sadece 2 ay sonra TFF 1. Lig'de maç yönetiyor. Yani illa bir takım olunca mı Suat Arslanboğa'nın sözleşmesi iptal ediliyor.
VAR ODASINAtelefon ediliyor mu!
VAR odasına telefon geliyor mu? Telefon sokan var mı, kısa mesaj atan var mı? Maçın neticelerini orta hakem değil VAR belirliyor. Bu daha da artacak. VAR hakemliği çimlerdekihakemlerden daha etkin. MHK'nin içinde giderek VAR organı oluşuyor ve kemikleşiyor. Bazı hakemler için söylüyorum; ne biçim anne babanız var. Bazılarının kırdığı ceviz bini aştı. Allah müstahaklarını versin. Telefonlar çalıyor mu, evet-hayırmesajları geliyor mu? Ben o konuşulanıdinlemek istiyorum.
Serdar Tatlı'nın takımını biliyorum
MHK görevini yapmıyor. Serdar Tatlı'nın da çocukluğundan beri rakip takımın taraftarı olduğunu biliyorum. MHK'nin hakemlere söz geçireceğine inanmıyorum. MHK fonksiyonlarını yitirmiştir.MHK içindeki hizipler MHK'yi de peşindensürüklüyor. Kontrolü kaybetti MHKyönetimi. Nihat Özdemir MHK toplantısına katılıp şunu ata bunu ata mı diyor? Eğer diyorsa o da istifa etmeli.
Kurulların başkanları aynı ofiste çalışıyor
TAHKIM Başkanı ile Disiplin Kurulu Başkanı aynı ofiste çalışıyor normal hayatlarında. Böylebir şey olur mu? Şıracı ile bozacı. Bu iki kurulun kararlarına saygı duymuyorum. Benim 21 gün cezamı kaldırıyor, 50 bin TL ceza veriyor.
Bu nasıl bir kansızlık
Sivas maçında Henry Onyekuru'ya bir müdahale var. Bu kez de VAR'da Ali Palabıyık var. Bu nasıl bir kansızlık! İrfanCan Kahveci, rakibin ayağına basıyor, yanhakem gayet güzel bakıyor. Allah tarafındanperde indi herhalde gözüne.
Hangi cetvelle ölçtünüz!
GOLÜMÜZ iptal edildi el var diye. Koltukaltının üstü yani formanın kapattığı yer artık el değil. Babel'de de bu noktaya geldi. Hangicetvelle ölçtünüz? Yine kim girdi araya; yinemalum hakem (Suat Arslanboğa) ve VAR.