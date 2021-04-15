Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Canlı yayında son dakika iddiası! 'Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim istifa edebilir!'
Giriş Tarihi: 15.4.2021 14:10 Son Güncelleme: 15.4.2021 14:20

Canlı yayında iddiası! 'Galatasaray teknik direktörü istifa edebilir!'

SABAH.COM.TR SPOR
Canlı yayında son dakika iddiası! 'Kriz sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim istifa edebilir!'

Galatasaray'daki krizin ardından bilgileri geliyor. Galatasaray teknik direktörü ile Başkan arasındaki gerginlik devam ediyor. GS TV'de hakem hataları hakkında açıklamalarda bulunan Cengiz, Galatasaraylı futbolcular için 'Haysiyetleri ve onurları için oynasınlar.' demişti. Bu sözler camia tarafından tepkiyle karşılandı. Arda Turan önderliğinde oyuncuların açıklama yapacağı Fatih Terim'in araya girdiği de gelen bilgiler arasında. İşte son dakika haberinin detayları...

A Spor canlı yayına katılan Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, ve Galatasaray Başkanı arasındaki krizi yorumladı. Bu problemlerin dün ortaya çıkmadığını uzun süredir yaşandığını ifade eden Murat Özbostan; 'Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasında uzun süredir zoraki bir evlilik vardı. Arda Turan'ın transferi de bunun ilk örneklerinden biriydi.' ifadelerini kullandı. Canlı yayında iddiası da geldi.

Canlı yayında son dakika iddiası! 'Kriz sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim istifa edebilir!'

SON DAKİKA: CANLI YAYINDA FLAŞ İDDİA! 'FATİH TERİM İSTİFA EDEBİLİR...'

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, ile arasındaki gerilimin ardından seçimin daha da önem kazandığının altını çizdi. Fatih Terim'in Mustafa Cengiz ile devam etme şansının çok düşük olduğunu vurgulayan Özbostan, istifa konusu hakkında da flaş bir yorumda bulundu. EY

Canlı yayında son dakika iddiası! 'Kriz sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim istifa edebilir!'

'ZORAKİ EVLİLİK VARDI...'

Burada zoraki bir evlilik vardı. ile arasındaki birliktelik çok zorunlu şekilde devam ediyor. Bu kriz bugünlük kriz değil. Arda Turan konusu, Fatih Terim'in 'Yalnız bırakıldım' sözleri zaten bunun habercisiydi. EY

Canlı yayında son dakika iddiası! 'Kriz sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim istifa edebilir!'

'YÖNETİM İLE TERİM ARASINDAKİ BAĞLAR KOPTU!'

'Artık yönetim ile arasında bağlar koptu. Şampiyonluk şansı da kalmadı. Seçimler, kulisler bundan sonra Galatasaray'da sezon sonuna kadar bunlar konuşulur.'

Canlı yayında son dakika iddiası! 'Kriz sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim istifa edebilir!'

'Galatasaray'da yaşanan bu süreç ayrılıklarla sonuçlanır. Başkan bence aday olmaz, sağlık sorunları var. kalır mı, kalmaz mı? Bence gelecek yönetime bağlı.'

Canlı yayında son dakika iddiası! 'Kriz sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim istifa edebilir!'

'Galatasaray'ın başarısız olmasının 1 numaralı nedeni kendi camiasıdır. Bir takımın önüne bu kadar mayın bırakılamaz. Şampiyonluk yarışının içindeki Galatasaray'da 'in başkanlığı gündeme gelmemeliydi.'

Canlı yayında son dakika iddiası! 'Kriz sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim istifa edebilir!'

'FATİH TERİM GÖZTEPE MAÇINDA YENİLİRSE İSTİFA EDEBİLİR!'

'Galatasaray, Göztepe'ye yenilirse maçın ardından istifa edebilir. Göztepe maçının sonucu Galatasaray için çok önemli.'

Canlı yayında son dakika iddiası! 'Kriz sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim istifa edebilir!'

'FATİH TERİM GİBİ KAÇ İSİM VAR?'

Serkan Korkmaz da A Spor canlı yayınında ile arasında yaşananları yorumladı.

'Fatih Terim gibi kaç isim var bir camiaya bu kadar sembol olan. Hagi var Romanya için, Maradona var Napoli için.'

Canlı yayında son dakika iddiası! 'Kriz sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim istifa edebilir!'

'ABDÜRRAHİM ALBAYRAK BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK...'

'Mevcut adaylara yeni adaylar da eklenecek gibi duruyor. Abdurrahim Albayrak'ın çok ciddi bir şekilde başkan adaylığına aday olduğu, 'e eskisi kadar yakın olmadığı da gelen bilgiler arasında.'

Canlı yayında son dakika iddiası! 'Kriz sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim istifa edebilir!'

'Galatasaray'ın mevcut yönetimindeki bazı üyeler, 'e 'Aday mısınız değil misiniz? Bunu açıklayın.' şeklinde sorular soruyor.'

Canlı yayında son dakika iddiası! 'Kriz sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim istifa edebilir!'

'Mevcut adaylara yeni adaylar da eklenecek gibi duruyor. Abdurrahim Albayrak'ın çok ciddi bir şekilde başkan adaylığına aday olduğu, 'e eskisi kadar yakın olmadığı da gelen bilgiler arasında.'

Canlı yayında son dakika iddiası! 'Kriz sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim istifa edebilir!'

'Bu yönetimde iki ciddi başkan adayı var. Biri Abdurrahim Albayrak biri Kaan Kançal.'

Canlı yayında son dakika iddiası! 'Kriz sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim istifa edebilir!'

'EMRE BELÖZOĞLU ŞENOL GÜNEŞ'TEN ESİNTİLER SUNDU...'

Emre Belözoğlu'nun Gaziantep maçındaki kadrosunda Şenol Güneş esintileri gördüm. Şenol Hoca da böyle hızlı kanatlar yerine pas oyunu oynayabilen orta sahaları kanatta oynatmayı sever.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Genelgede sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı ile ilgili önemli detay
Galata Wind Enerji halka arz ne zaman olacak? Galata Wind halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan peş peşe yüz yüze eğitim açıklamaları: Onlar açık olacak
Altın kazançlarını sildi! Değişim başladı: İşte altın fiyatları için bütün senaryolar!
Son dakika haberi: Marmara Denizi'nin dibinde çok büyük tehlike! Görülmemiş seviyede...
Son dakika: İngiliz taraftarlardan Ozan Kabak değişikliği sonrası Klopp’a büyük tepki! ‘Neden çıkartılır?’
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe genelge açıklamaları: Hepsi durdurulacak
Son dakika: Gerilimden sonra Fatih Terim için flaş iddia! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in o sözleri...
Fethi Sekin’in oğlu Burak Tolunay: Türk bayrağını babam gibi gururla taşıyacağım
Kripto para piyasası için dönüm noktası: Dünyada bir ilk oldu! Coinbase halka arz edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Canlı yayında son dakika iddiası! 'Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim istifa edebilir!'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA