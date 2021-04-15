A Spor canlı yayına katılan Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Fatih Terim ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz arasındaki krizi yorumladı. Bu problemlerin dün ortaya çıkmadığını uzun süredir yaşandığını ifade eden Murat Özbostan; 'Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasında uzun süredir zoraki bir evlilik vardı. Arda Turan'ın transferi de bunun ilk örneklerinden biriydi.' ifadelerini kullandı. Canlı yayında son dakika iddiası da geldi.
Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasındaki gerilimin ardından seçimin daha da önem kazandığının altını çizdi. Fatih Terim'in Mustafa Cengiz ile devam etme şansının çok düşük olduğunu vurgulayan Özbostan, istifa konusu hakkında da flaş bir yorumda bulundu. EY
'ZORAKİ EVLİLİK VARDI...'
Burada zoraki bir evlilik vardı. Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki birliktelik çok zorunlu şekilde devam ediyor. Bu kriz bugünlük kriz değil. Arda Turan konusu, Fatih Terim'in 'Yalnız bırakıldım' sözleri zaten bunun habercisiydi. EY
'YÖNETİM İLE TERİM ARASINDAKİ BAĞLAR KOPTU!'
'Artık yönetim ile Fatih Terim arasında bağlar koptu. Şampiyonluk şansı da kalmadı. Seçimler, kulisler bundan sonra Galatasaray'da sezon sonuna kadar bunlar konuşulur.'
'Galatasaray'da yaşanan bu süreç ayrılıklarla sonuçlanır. Başkan bence aday olmaz, sağlık sorunları var. Fatih Terim kalır mı, kalmaz mı? Bence gelecek yönetime bağlı.'
'Galatasaray'ın başarısız olmasının 1 numaralı nedeni kendi camiasıdır. Bir takımın önüne bu kadar mayın bırakılamaz. Şampiyonluk yarışının içindeki Galatasaray'da Fatih Terim'in başkanlığı gündeme gelmemeliydi.'
'FATİH TERİM GÖZTEPE MAÇINDA YENİLİRSE İSTİFA EDEBİLİR!'
'Galatasaray, Göztepe'ye yenilirse Fatih Terim maçın ardından istifa edebilir. Göztepe maçının sonucu Galatasaray için çok önemli.'
'FATİH TERİM GİBİ KAÇ İSİM VAR?'
Serkan Korkmaz da A Spor canlı yayınında Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasında yaşananları yorumladı.
'Fatih Terim gibi kaç isim var bir camiaya bu kadar sembol olan. Hagi var Romanya için, Maradona var Napoli için.'
'ABDÜRRAHİM ALBAYRAK BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK...'
'Mevcut adaylara yeni adaylar da eklenecek gibi duruyor. Abdurrahim Albayrak'ın çok ciddi bir şekilde başkan adaylığına aday olduğu, Mustafa Cengiz'e eskisi kadar yakın olmadığı da gelen bilgiler arasında.'
'Galatasaray'ın mevcut yönetimindeki bazı üyeler, Mustafa Cengiz'e 'Aday mısınız değil misiniz? Bunu açıklayın.' şeklinde sorular soruyor.'
'Mevcut adaylara yeni adaylar da eklenecek gibi duruyor. Abdurrahim Albayrak'ın çok ciddi bir şekilde başkan adaylığına aday olduğu, Mustafa Cengiz'e eskisi kadar yakın olmadığı da gelen bilgiler arasında.'
'Bu yönetimde iki ciddi başkan adayı var. Biri Abdurrahim Albayrak biri Kaan Kançal.'
'EMRE BELÖZOĞLU ŞENOL GÜNEŞ'TEN ESİNTİLER SUNDU...'
Emre Belözoğlu'nun Gaziantep maçındaki kadrosunda Şenol Güneş esintileri gördüm. Şenol Hoca da böyle hızlı kanatlar yerine pas oyunu oynayabilen orta sahaları kanatta oynatmayı sever.