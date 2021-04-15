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Giriş Tarihi: 15.4.2021 21:43 Son Güncelleme: 15.4.2021 21:53

PFDK, Galatasaraylı futbolcu 'a 2 maç ceza verdi

AA
PFDK, Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'a 2 maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu 'a 2 maç men cezası verdi. 2 maçlık ceza Ryan Donk, Göztepe ve maçında forma giyemeyecek. Donk, maçında rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynanan maçta kırmızı kart gören Ryan Donk'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.

Demir Grup Sivassporlu futbolcu Hakan Arslan'a 2 maç men cezası uygulayan PFDK'nin, Demir Grup Sivasspor'da idareci Erdal Sarılar 30 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira, görevli Erkan Biçer'e de 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 72 bin, Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor'a da 24 biner lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

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PFDK, Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'a 2 maç ceza verdi
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