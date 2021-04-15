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Giriş Tarihi: 15.4.2021 13:37 Son Güncelleme: 15.4.2021 13:39

: 'den transferde 3 bomba birden! sürprizi....

Son dakika: Fenerbahçe'den transferde 3 bomba birden! Ersun Yanal sürprizi....

'den transfer atağı... Dünyaca ünlü bir yıldız için girişimlere başlayan Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü , eski hocası 'ın takımı 'un 2 genç yeteneğiyle de anlaşmaya vardı. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...

Bu sezon savunmada büyük sıkıntılar çeken ve transfer ettiği Lemos ve Tisserand'dan gerekli verimi bir türlü alamayan yeni hedefini belirledi. işte transfer gelişmesinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'den transferde 3 bomba birden! Ersun Yanal sürprizi....

Sarı-Lacivertliler, 'in 32 yaşındaki Alman stoperi 'i istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den transferde 3 bomba birden! Ersun Yanal sürprizi....

Sarı-Lacivertliler sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması gerçekleştirdi ve şartlarını öğrendi.

Son dakika: Fenerbahçe'den transferde 3 bomba birden! Ersun Yanal sürprizi....

'e İspanya ve İngiltere'den de talipler var.

Son dakika: Fenerbahçe'den transferde 3 bomba birden! Ersun Yanal sürprizi....

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

2011 yılından beri Alman ekibinde forma giyen başarılı stoperin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro...

Son dakika: Fenerbahçe'den transferde 3 bomba birden! Ersun Yanal sürprizi....

bu sezon 33 maçta oynadı. 2 gol atarken 1 asist üretti.

Son dakika: Fenerbahçe'den transferde 3 bomba birden! Ersun Yanal sürprizi....

ERSUN YANAL'IN İKİ YILDIZINA KANCA

ayrıca yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den transferde 3 bomba birden! Ersun Yanal sürprizi....

Sarı-Lacivertliler'in hedefinde eski hocası 'ın takımı 'un iki genç yeteneği Gökdeniz Bayraktar ve var.

Son dakika: Fenerbahçe'den transferde 3 bomba birden! Ersun Yanal sürprizi....

20 yaşındaki sağ bek bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den transferde 3 bomba birden! Ersun Yanal sürprizi....

19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu da bu sezon Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakaladı.

Son dakika: Fenerbahçe'den transferde 3 bomba birden! Ersun Yanal sürprizi....

'nun sözleşmeleri 2025 yılında sona erecek iki genç yıldız ile özel olarak görüştüğü ve anlaştığı iddia edildi.

Kaynak: Takvim

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