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Giriş Tarihi: 15.4.2021

Stoper için ‘yerli’ avı

Stoper için ‘yerli’ avı

Beşiktaş, Arda Kızıldağ, Abdülkerim Bardakçı, ve Şefik Abalı’yı transfer listesine dahil etti

Gelecek sezonun planlarını yapmaya başlayan Beşiktaş, stoper için 4 aday belirledi. Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ ve Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ile ilgilenen Kartal, yurt dışından da iki ismi takibe aldı. Bunlardan ilki İtalya'da Verona forması giyen Koray Günter. Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoperin yeniden Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi. Siyah-beyazlıların Şefik Abalı için de görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Avusturya 2. Lig ekibi Wacker'de oynayan 18 yaşındaki futbolcu, Türkiye U19 Milli Takımı'nda forma giymiş ve son olarak U21'e davet edilmişti.
Türkiye'de daha önce Galatasaray forması giyen Koray Günter, bu sezon Serie A'da Verona formasıyla 19 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmaların 15'inde ilk 11'de yer aldı.

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Stoper için ‘yerli’ avı
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