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Giriş Tarihi: 16.4.2021 20:32 Son Güncelleme: 16.4.2021 21:18

'in şanssız günü! karşısında 2 kez kendi ağlarına gol attı...

Ante Kulusic'in şanssız günü! Beşiktaş karşısında 2 kez kendi ağlarına gol attı...

'in 35. haftasında 'nü ağırlayan , Başkent ekibinin tecrübeli savunmacısı Kulusic'in kendi ağlarına gönderdiği 2 golle maçta 2-0 öne geçti. Kulusic, 2017'den bu yana Süper Lig'de bir maçta kendi kalesine 2 gol atan ilk futbolcu oldu.

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Maçın başında itibaren oyun üstünlüğünü rakibine hissettiren Beşiktaş, ilk yarının hemen başında N'Koudou'nun kullandığı penaltı atışında golü bulamamıştı.

Maçın 16'ıncı dakikasında ise Oğuzhan Özyakup'un sakatlanmasının ardından Beşiktaş'ta planları değiştirse de ev sahibi ekip ilk yarının son anlarında Ante Kulusic'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıya da etkili başlayarak Ankaragücü kalesinde pozisyonlar bulmaya devam etti. 52'inci dakikada yine sağ kanattan yapılan ortada kendi kalesine doğru bir kafa vuruşu yapan Kulusic, maçta ikinci kez topu kendi ağlarına gönderdi.

2017'DEN BU YANA İLK KEZ...

Ante Kulusic, Kasım 2017'de Trabzonspor formasıyla Joao Pereira'nın Osmanlıspor karşısında kendi ağlarına gönderdiği iki golden bu yana bir Süper Lig maçında kendi kalesine iki gol atan ilk oyuncu oldu.

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Ante Kulusic'in şanssız günü! Beşiktaş karşısında 2 kez kendi ağlarına gol attı...
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