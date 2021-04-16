Bu sezon savunmada büyük sıkıntılar çeken ve transfer ettiği Lemos ve Tisserand'dan gerekli verimi bir türlü alamayan Fenerbahçe yeni hedefini belirledi. işte son dakika transfer gelişmesinin detayları...
Sarı-Lacivertliler sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması gerçekleştirdi ve şartlarını öğrendi.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
2011 yılından beri Alman ekibinde forma giyen başarılı stoperin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro...
ERSUN YANAL'IN İKİ YILDIZINA KANCA
Fenerbahçe ayrıca yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Sarı-Lacivertliler'in hedefinde eski hocası Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor'un iki genç yeteneği Gökdeniz Bayraktar ve Bünyamin Balcı var.
19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar da bu sezon Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakaladı.
Emre Belözoğlu'nun sözleşmeleri 2025 yılında sona erecek iki genç yıldız ile özel olarak görüştüğü ve anlaştığı iddia edildi.
Kaynak: Takvim