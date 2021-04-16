Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Dünyaca ünlü bir yıldız için girişimlere başlayan Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, eski hocası Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor'un 2 genç yeteneğiyle de anlaşmaya vardı. İşte son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları...

Bu sezon savunmada büyük sıkıntılar çeken ve transfer ettiği Lemos ve Tisserand'dan gerekli verimi bir türlü alamayan Fenerbahçe yeni hedefini belirledi. işte son dakika transfer gelişmesinin detayları...