Son dakika: İşte Trabzonspor’un ilk transferi! Bruno Peres ile prensip anlaşmasına varıldı... (Sabah.com.tr Özel)

YÖNETİM GÖRÜŞMELERİ ONLINE YAPILDI

Trabzonsporlu yöneticilerin ise Peres ile görüşmek üzere İtalya'ya gitme düşüncesinde olduğu ancak pandemi şartları nedeniyle bunun gerçekleşmemesi üzerine tüm görüşmelerin görüntülü konuşma üzerinden gerçekleştiği ifade edildi. Yapılan görüşmelerde rakamlar ve sözleşmenin süresi konusunda anlaşma sağlanırken son detayların da kısa sıra içerisinde sonuçlandırılacağı ve gelecek sezon öncesi ilk transferin sonuçlandırılacağı belirtildi.

ROMA'NIN EN İSTİKRARLI OYUNCULARINDAN BİRİSİ

Bu sezon Roma formasıyla 11'i Avrupa Ligi olmak üzere 36 maça çıkan Bruno Peres ayrıca 2 gol 4 asistlik katkı yaptı. Toplam 2059 dakika sahada kalan Peres, İtalyan kulübünde bulunan 3 sağ bek oyuncusu arasında en çok forma giyen isim olmayı da başardı. Roma'nın da oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği ancak Peres'in bir değişim yaşamak için Trabzonspor'u tercih etmek istediği de ifade edildi. Peres 4 yıldır Roma formasını terletiyordu.