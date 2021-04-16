Son dakika: İşte Trabzonspor’un ilk transferi! Bruno Peres ile prensip anlaşmasına varıldı... (Sabah.com.tr Özel)

Trabzonspor'da transfer çalışmalarında hareketli dakikalar yaşanıyor. Uzun zamtandır görüşme halinde olunan Senegalli sağ bek Youssouf Sabaly ile fiyat konusunda yaşanan anlaşmazlıkların giderilmemesi üzerine gündeme gelen Brezilyalı sağ bek oyuncusu Bruno Peres ile görüşmeler daha hızlı ilerledi. Sabaly gibi Bruno Peres'in de kulübü Roma ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını avantaj olarak gören bordo-mavili kulüp oyuncuya reddedemeyeceği bir teklif yaptı.
1 MİLYON 800 BİN EURO ÜCRET
31 yaşındaki tecrübeli Brezilyalı sağ bek Bruno Peres de ailesiyle birlikte yaptığı değerlendirmede Trabzonspor'un Sabaly'ye de yaptığı imza parası ve tüm ücretler içerisinde olmak üzere 1 milyon 800 bin Euro ve 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Peres'in menajerinin görüşmelerin çok hızlı ilerlemesi üzerine İstanbul'a geldiği ve transferi burada sonuçlandırdığı öğrenildi.
YETKİLİ MENAJER İKİ HAFTA İTALYA'DA KALDI
Bu arada Trabzonspor kulübü tarafından transferi sonuçlandırması için yetki verilen menajer ise Avrupa'da bulunduğu için İtalya'da iki hafta boyunca bu transfer için çabaladı.
YÖNETİM GÖRÜŞMELERİ ONLINE YAPILDI
Trabzonsporlu yöneticilerin ise Peres ile görüşmek üzere İtalya'ya gitme düşüncesinde olduğu ancak pandemi şartları nedeniyle bunun gerçekleşmemesi üzerine tüm görüşmelerin görüntülü konuşma üzerinden gerçekleştiği ifade edildi. Yapılan görüşmelerde rakamlar ve sözleşmenin süresi konusunda anlaşma sağlanırken son detayların da kısa sıra içerisinde sonuçlandırılacağı ve gelecek sezon öncesi ilk transferin sonuçlandırılacağı belirtildi.
ROMA'NIN EN İSTİKRARLI OYUNCULARINDAN BİRİSİ
Bu sezon Roma formasıyla 11'i Avrupa Ligi olmak üzere 36 maça çıkan Bruno Peres ayrıca 2 gol 4 asistlik katkı yaptı. Toplam 2059 dakika sahada kalan Peres, İtalyan kulübünde bulunan 3 sağ bek oyuncusu arasında en çok forma giyen isim olmayı da başardı. Roma'nın da oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği ancak Peres'in bir değişim yaşamak için Trabzonspor'u tercih etmek istediği de ifade edildi. Peres 4 yıldır Roma formasını terletiyordu.
TRABZONSPOR'DA DİĞER TRANSFER HEDEFİ KENAN KARAMAN
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmeyi çok istediği Kenan Karaman için hamleler art arda geliyor. İlk olarak Avcı'nın konuştuğu Karaman ile şimdi de yönetim temasa geçti. Daha önce İtalya ve Almanya'nın yanı sıra Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan aldığı teklifler nedeniyle Fırtına'ya çekimser yaklaşan Kenan Karaman'ın, Abdullah Avcı ile yaptığı görüşme sonrasında fikrinde önemli değişim meydana geldiği belirtildi.