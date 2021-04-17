Son dakika... Süper Lig'de 35. haftanın heyecanı devam ediyor. Süper Lig'de dün oynanan 4 karşılaşmanın ardından bugün de 4 maç vardı. Beşiktaş'ın Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı haftada puan farkını düşürme fırsatı yakalayan Galatasaray, İzmir'de Göztepe'ye konuk oldu. Son 6 maçta sadece 1 kez kazanabilen sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızlaşmasıyla güldü. Mohamed ve Falcao'nun yokluğunda forvet bölgesinde görev yapan Kerem, 3 gol atarak 3-1'lik galibiyete imza attı. Bu sonucun ardından Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? İşte detaylar...