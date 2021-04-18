Aynı nakarat!

Son 4 maçında da berabere kalan bordo-mavililer, zirvenin 12 puan gerisine düştüTRABZONSPOR'DA ligin 19. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür, 89 gün sonra Hatayspor maçıyla yeniden sahne aldı. Yaklaşık 3 ayda tedavisi tamamlanan bordo-mavili futbolcu, 89. dakikada oyuna girerek Süper Lig'de 14 maç aradan sonra görev yaptı.Flavio'nun hamlesiyle Boupendza yerde kalınca, Hatayspor penaltı kazandı. 90+3'te Mame Diouf penaltı vuruşunda Uğurcan Çakır'a takıldı. Ancak VAR incelemesi sonrası Kamil Ahmet Çörekçi'nin atış kullanılmadan içeri girdiği tespit edildi ve vuruş tekrarlandı. Bu kez 90+6'da Boupendza topun başına gelip golü attı.Karşılaşmanın 88. dakikasında oyundan alınırken sahadan uzun süre çıkmayan Yusuf Sarı'ya hakem sarı kart gösterdi. Sınırı doldurarak cezalı duruma düşen bordo-mavili oyuncu, hafta içi oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.