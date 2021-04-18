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Giriş Tarihi: 18.4.2021

Aynı nakarat!

Aynı nakarat!

İlk 15 dakika oyun kurmakta zorlanan Fırtına, 22’de Djaniny’nin şık golüyle kilidi açtı. 90+3’te konuk ekibin Diouf ile kullandığı penaltıyı çıkardı ancak hakem atışı tekrarlatınca bu kez beyaz noktaya gelen Boupendza skoru eşitledi

Son 4 maçında da berabere kalan bordo-mavililer, zirvenin 12 puan gerisine düştü

ABDÜLKADIR ÖMÜR 89 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ
TRABZONSPOR'DA ligin 19. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür, 89 gün sonra Hatayspor maçıyla yeniden sahne aldı. Yaklaşık 3 ayda tedavisi tamamlanan bordo-mavili futbolcu, 89. dakikada oyuna girerek Süper Lig'de 14 maç aradan sonra görev yaptı.

PENALTI TEKRARLANDI
Flavio'nun hamlesiyle Boupendza yerde kalınca, Hatayspor penaltı kazandı. 90+3'te Mame Diouf penaltı vuruşunda Uğurcan Çakır'a takıldı. Ancak VAR incelemesi sonrası Kamil Ahmet Çörekçi'nin atış kullanılmadan içeri girdiği tespit edildi ve vuruş tekrarlandı. Bu kez 90+6'da Boupendza topun başına gelip golü attı.

YUSUF CEZALI
Karşılaşmanın 88. dakikasında oyundan alınırken sahadan uzun süre çıkmayan Yusuf Sarı'ya hakem sarı kart gösterdi. Sınırı doldurarak cezalı duruma düşen bordo-mavili oyuncu, hafta içi oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

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