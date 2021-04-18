Beşiktaş, Aboubakar'ın yokluğunda oynadığı son 4 maçta 5 puan kaybederken, Cenk Tosun'un da sezonu kapatması tüm planları altüst etti. 2-2 biten Ankaragücü maçında bütün gollerin rakip oyunculardan gelmesi ise hücumda yaşanan kısırlığı bir kez daha su yüzüne çıkardı.
Bu süreçte sol kanattan forvete geçen Cyle Larin, beklentileri karşılayamadı. Teknik heyet, gol sorununa çözüm ararken, Aboubakar'dan gelen iyi haber büyük sevince neden oldu. Kamerunlu forvet, dün takımla çalışmalara başladı. Sergen Yalçın'ın, ağrılarının nüksetmemesi halinde Aboubakar'ı zorlu Sivasspor deplasmanında sahaya süreceği öğrenildi.
N'KOUDOU VE MENSAH YALÇIN'IN HEDEFİNDE
Ankaragücü maçında artistik bir vuruşla penaltı kaçıran N'Koudou saç baş yoldururken, Oğuzhan'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Mensah da kötü performansı nedeniyle ikinci devre kenara alındı. Teknik direktör Sergen Yalçın, kalmasını istemediği isimlerin arasına şimdiden Mensah'ın adını yazdı. Kalan haftalarda N'Koudou'nun da kötü performansına devam etmesi halinde kara listeye alınacağı belirtildi. Bu iki ismin dışında Rıdvan Yılmaz, Welinton ve Larin Ankaragücü maçı performansları yetersiz bulunan diğer oyuncular oldu.
OĞUZHAN'IN PROBLEMİ BALDIRINDA
BU sezon sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş'ta Ajdin Hasic ve Cenk Tosun'un ardından sezonu kapatan üçüncü isim Oğuzhan Özyakup oldu. Ankaragücü maçında sakatlanarak sahayı sedye ile terk eden tecrübeli orta sahanın dün MR'ı çekildi. Sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı