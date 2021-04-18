N'KOUDOU VE MENSAH YALÇIN'IN HEDEFİNDE

Ankaragücü maçında artistik bir vuruşla penaltı kaçıran N'Koudou saç baş yoldururken, Oğuzhan'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Mensah da kötü performansı nedeniyle ikinci devre kenara alındı. Teknik direktör Sergen Yalçın, kalmasını istemediği isimlerin arasına şimdiden Mensah'ın adını yazdı. Kalan haftalarda N'Koudou'nun da kötü performansına devam etmesi halinde kara listeye alınacağı belirtildi. Bu iki ismin dışında Rıdvan Yılmaz, Welinton ve Larin Ankaragücü maçı performansları yetersiz bulunan diğer oyuncular oldu.