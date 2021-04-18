Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Aboubakar yüzleri güldürdü! Sergen Yalçın yıldız ismi sildi
Giriş Tarihi: 18.4.2021 10:05 Son Güncelleme: 18.4.2021 10:10

'ta yüzleri güldürdü! yıldız ismi sildi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş'ta Aboubakar yüzleri güldürdü! Sergen Yalçın yıldız ismi sildi

'ta Vincent 'ın takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Teknik direktör , ağrıları nüksetmemesi halinde yıldız golcüsünü Sivasspor maçında oynatmayı planlıyor. Bu arada Sergen Yalçın, Ankaragücü maçında kötü performans sergileyen yıldız ismi, takımda kalmasını istemediği isimlerin arasına şimdiden yazdı.

Beşiktaş, Aboubakar'ın yokluğunda oynadığı son 4 maçta 5 puan kaybederken, Cenk Tosun'un da sezonu kapatması tüm planları altüst etti. 2-2 biten Ankaragücü maçında bütün gollerin rakip oyunculardan gelmesi ise hücumda yaşanan kısırlığı bir kez daha su yüzüne çıkardı.

Bu süreçte sol kanattan forvete geçen Cyle Larin, beklentileri karşılayamadı. Teknik heyet, gol sorununa çözüm ararken, Aboubakar'dan gelen iyi haber büyük sevince neden oldu. Kamerunlu forvet, dün takımla çalışmalara başladı. Sergen Yalçın'ın, ağrılarının nüksetmemesi halinde Aboubakar'ı zorlu Sivasspor deplasmanında sahaya süreceği öğrenildi.

N'KOUDOU VE MENSAH YALÇIN'IN HEDEFİNDE
Ankaragücü maçında artistik bir vuruşla penaltı kaçıran N'Koudou saç baş yoldururken, Oğuzhan'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Mensah da kötü performansı nedeniyle ikinci devre kenara alındı. Teknik direktör Sergen Yalçın, kalmasını istemediği isimlerin arasına şimdiden Mensah'ın adını yazdı. Kalan haftalarda N'Koudou'nun da kötü performansına devam etmesi halinde kara listeye alınacağı belirtildi. Bu iki ismin dışında Rıdvan Yılmaz, Welinton ve Larin Ankaragücü maçı performansları yetersiz bulunan diğer oyuncular oldu.

OĞUZHAN'IN PROBLEMİ BALDIRINDA
BU sezon sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş'ta Ajdin Hasic ve Cenk Tosun'un ardından sezonu kapatan üçüncü isim Oğuzhan Özyakup oldu. Ankaragücü maçında sakatlanarak sahayı sedye ile terk eden tecrübeli orta sahanın dün MR'ı çekildi. Sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı

EN ÇOK OKUNANLAR

Öykü Karayel ve Can Bonomo bebeklerine kavuştu! İşte Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlunun adı...
FETÖ’de çöküş başladı! Teröristbaşı Gülen öldüğünde yerine kim geçecek? İşte çarpıcı detaylar...
Brezilyalı cerrahtan TikTok’ta mide bulandıran paylaşım! Ameliyatın ardından...
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten Deniz Seki'ye: Hani zayıflamıştın davul gibi olmuşsun!
Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe sonrası...
Ünlü şarkıcı Hadise'den o iddialara sert yanıt geldi! 'Hesabını soracağım, kimse benim namusumu lekeleyemez'
Son dakika haberi: Meteoroloji'den 'toz taşınımı' uyarısı! Birçok ili etkileyecek
Galatasaray ilk kez geriden gelip kazandı! Kerem Aktürkoğlu Göztepe’ye şov yaptı!
İtalya'da Meclis Üyesinden Macron'u yerden yere vuran konuşma! Sömürgeciler böyle birbirine düştü
Altın kazançlarını sildi! Piyasalarda değişim başladı: Altın fiyatları için senaryolar belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Aboubakar yüzleri güldürdü! Sergen Yalçın yıldız ismi sildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA