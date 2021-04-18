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Giriş Tarihi: 18.4.2021 22:03 Son Güncelleme: 18.4.2021 22:25

Galatasaray kazandı zirve yarışı kızıştı! İşte 'de puan durumu...

Galatasaray kazandı zirve yarışı kızıştı! İşte Süper Lig'de puan durumu...

Son dakika... 'de 35. hafta maçları bugün oynanan 4 karşılaşmayla devam etti. Günün en kritik maçında Galatasaray, 'yi deplasmanda Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 yenerek kötü gidişe dur dedi. Beşiktaş'ın Ankaragücü ile berabere kaldığı haftayı iyi değerlendiren sarı-kırmızılı takım, puan farkını 2'ye indirdi. Günün diğer maçlarında ile 1-1 berabere kalırken, Erzurumspor Denilispor'u 3-2, Yeni Malatyaspor ise Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Peki bu sonuçların ardından Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? Galatasaray kaç puana çıktı? İşte detaylar...

Son dakika... Süper Lig'de 35. haftanın heyecanı devam ediyor. Süper Lig'de dün oynanan 4 karşılaşmanın ardından bugün de 4 maç vardı. Beşiktaş'ın Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı haftada puan farkını düşürme fırsatı yakalayan Galatasaray, İzmir'de Göztepe'ye konuk oldu. Son 6 maçta sadece 1 kez kazanabilen sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızlaşmasıyla güldü. Mohamed ve Falcao'nun yokluğunda forvet bölgesinde görev yapan Kerem, 3 gol atarak 3-1'lik galibiyete imza attı. Bu sonucun ardından Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? İşte detaylar...

Lider Beşiktaş, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı ve puanını 71'e yükseltti. Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray ise 65 puana çıktı. Sarı-kırmızılı takım aradaki farkı 6'ya indirerek şampiyonluk yarışında yeniden umutlandı.

Öte yandan Çaykur Rizespor ve Hatayspor'a yenilen, Fatih Karagümrük'le berabere kalan Galatasaray, 3 hafta sonra 3 puanla tanışmış oldu.

Bugün oynanan bir diğer maçta ise Trabzonspor sahasında Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. İlk 3'e girmek için mücadele eden bordo-mavililer üst üste dördüncü kez sahadan beraberlikle ayrılmış oldu. Trabzonspor puanını 59 yaparken, Hatayspor ise 50 puana çıktı.

35. haftanın geri kalan diliminde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

16 Nisan Cuma

Gençlerbirliği 2-3 Sivasspor
Konyaspor 0-0 Kayserispor
Antalyaspor 2-3 Çaykur Rizespor
Beşiktaş 2-2 MKE Ankaragücü

17 Nisan Cumartesi

Denizlispor 2-3 B.B. Erzurumspor
Trabzonspor 1-1 Hatayspor
Yeni Malatyaspor 1-0 Alanyaspor
Göztepe 1-3 Galatasaray

İŞTE SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU!

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Galatasaray kazandı zirve yarışı kızıştı! İşte Süper Lig'de puan durumu...
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