Son dakika... Süper Lig'de 35. haftanın heyecanı devam ediyor. Süper Lig'de dün oynanan 4 karşılaşmanın ardından bugün de 4 maç vardı. Beşiktaş'ın Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı haftada puan farkını düşürme fırsatı yakalayan Galatasaray, İzmir'de Göztepe'ye konuk oldu. Son 6 maçta sadece 1 kez kazanabilen sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızlaşmasıyla güldü. Mohamed ve Falcao'nun yokluğunda forvet bölgesinde görev yapan Kerem, 3 gol atarak 3-1'lik galibiyete imza attı. Bu sonucun ardından Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? İşte detaylar...
Lider Beşiktaş, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı ve puanını 71'e yükseltti. Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray ise 65 puana çıktı. Sarı-kırmızılı takım aradaki farkı 6'ya indirerek şampiyonluk yarışında yeniden umutlandı.
Öte yandan Çaykur Rizespor ve Hatayspor'a yenilen, Fatih Karagümrük'le berabere kalan Galatasaray, 3 hafta sonra 3 puanla tanışmış oldu.
Bugün oynanan bir diğer maçta ise Trabzonspor sahasında Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. İlk 3'e girmek için mücadele eden bordo-mavililer üst üste dördüncü kez sahadan beraberlikle ayrılmış oldu. Trabzonspor puanını 59 yaparken, Hatayspor ise 50 puana çıktı.
35. haftanın geri kalan diliminde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
16 Nisan Cuma
Gençlerbirliği 2-3 Sivasspor
Konyaspor 0-0 Kayserispor
Antalyaspor 2-3 Çaykur Rizespor
Beşiktaş 2-2 MKE Ankaragücü
17 Nisan Cumartesi
Denizlispor 2-3 B.B. Erzurumspor
Trabzonspor 1-1 Hatayspor
Yeni Malatyaspor 1-0 Alanyaspor
Göztepe 1-3 Galatasaray
İŞTE SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU!