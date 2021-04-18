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Giriş Tarihi: 18.4.2021 11:53 Son Güncelleme: 18.4.2021 11:57

Kritik Başakşehir - maçınn VAR hakemi oldu! ...

Kritik Başakşehir - Fenerbahçe maçınn VAR hakemi Ümit Öztürk oldu! Cüneyt Çakır...

Başakşehir - maçının VAR hakemi oldu! Fenerbahçe şampiyonluk yarışında kritik bir deplasmana konuk oluyor. Geçen sezonun şampiyonu bu sezon kabus gibi bir sene geçiriyor. Süper Lig'de düşme potasında yer alan Başakşehir'de bu akşam tüm hesaplar kazanmak üzerine yapıldı. Son dakika gelişmesine göre Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Ümit Öztürk oldu. Karşılaşmayı yönetecek.

Beşiktaş'ın Ankaragücü karşısında puan kaybetmesinden sonra bu akşamki Medipol Başakşehir maçı Fenerbahçe için daha da anlamlı bir hale geldi. Sarı lacivertliler Emre Belözoğlu yönetiminde dördüncü maçında üçüncü galibiyetini almak istiyor. Cüneyt Çakır'ın düdük kalacağı karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇININ VAR HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK OLDU!

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi üzerinden bu akşam 19:00'da başlayacak Medipol Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasının VAR hakeminin Ümit Öztürk olduğu açıklandı.

Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçta deneyimli hakemin yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdat Altay. AVAR'da ise Burak Şeker ile İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

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Kritik Başakşehir - Fenerbahçe maçınn VAR hakemi Ümit Öztürk oldu! Cüneyt Çakır...
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