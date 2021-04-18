Kritik Başakşehir - Fenerbahçe maçınn VAR hakemi Ümit Öztürk oldu! Cüneyt Çakır...

Beşiktaş'ın Ankaragücü karşısında puan kaybetmesinden sonra bu akşamki Medipol Başakşehir maçı Fenerbahçe için daha da anlamlı bir hale geldi. Sarı lacivertliler Emre Belözoğlu yönetiminde dördüncü maçında üçüncü galibiyetini almak istiyor. Cüneyt Çakır'ın düdük kalacağı karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇININ VAR HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK OLDU!

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi üzerinden bu akşam 19:00'da başlayacak Medipol Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasının VAR hakeminin Ümit Öztürk olduğu açıklandı.

Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçta deneyimli hakemin yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdat Altay. AVAR'da ise Burak Şeker ile İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.