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Giriş Tarihi: 18.4.2021 21:48 Son Güncelleme: 18.4.2021 21:55

Son dakika: şampiyonluk mesajını verdi! "Sonuna kadar..."

Son dakika: Emre Belözoğlu şampiyonluk mesajını verdi! Sonuna kadar...

Son dakika haberi... 'in 35. haftasında , evinde 'yi ağırladı. Küme düşme hattını ve zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma müthiş bir heyecana sahne olurken, sarı-lacivertliler 1-0 geriden gelerek Başakşehir karşısında 2-1 kazanmasını bildi ve lider Beşiktaş ile puan farkını 2'ye indirdi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan , şampiyonluk için sonuna kadar savaşacaklarının mesajını verdi.

Süper Lig'de 35. hafta maçları Başakşehir - Fenerbahçe maçıyla tamamladı. Zorlu karşılaşmadan 2-1 galip çıkan Fenerbahçe, zirve yarışında çok önemli bir virajı dönerek zirveye tutundu. Maça 18'inci dakikada Ömer Ali Şahiner'in attığı nefis golle 1-0 önde başlayan Başakşehir, oyunun geri kalanında Fenerbahçe'ye teslim oldu.

Szalai ve Pelkas'ın golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanan Fenerbahçe, puanını 69 yaptı ve zirvede Beşiktaşla olan puan farkını 2'ye indirdi. Önümüzdeki haftayı BAY geçecek olan sarı-lacivertliler, hafta içinde oynanacak maçlarda rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, şampiyonluk için sonuna kadar savaşacaklarının mesajını verdi.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları...

"NEYİN HAYIR, NEYİN ŞER..."

Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha net bir şekilde oyunu tutmamız gerekiyordu. Hayatta neyin hayır neyin şer olduğunu bilemiyorsunuz. Altay'ın sakatlığı, Harun'un bugün gösterdiği performans. Futbolda böyle şeyler var.

Bu takımın bir parçası olmak benim için bir şereftir. Ayrıca sonu ne olursa olsun oyuncularımız bilsinler ki onlarla beraberiz.

Çok maç var. Sonuna kadar bu yarışı devam ettirebilecek güce sahibiz. İnşallah bu enerjinin yanımızda olmasıyla birlikte sonuna kadar devam edeceğiz. Başakşehir'de umuyorum ki bu süreçten bir an önce kurtulur.

"SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

BAY haftamıza giriyoruz. Bu hafta dinlenmek için bir zaman olacak. Oyuncularla değerlendireceğiz iyi ve kötü yönleri. Daha net oynayabilirdik. Çok maç var, ben sonuna kadar inanıyorum.

Rakipler değerli ve büyük kulüpler, tecrübeli teknik adamları var ama biz de inşallah bu enerjinin yanımızda olmasıyla beraber, sonuna kadar bunu devam ettireceğiz.

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Son dakika: Emre Belözoğlu şampiyonluk mesajını verdi! "Sonuna kadar..."
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