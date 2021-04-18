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Giriş Tarihi: 18.4.2021

Yetiş Aboubakar!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Yetiş Aboubakar!

Yıldız futbolcunun dün takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. , ağrıları nüksetmemesi halinde talebesini Sivas maçında oynatmayı planlıyor

Beşiktaş, Aboubakar'ın yokluğunda oynadığı son 4 maçta 5 puan kaybederken, Cenk Tosun'un da sezonu kapatması tüm planları altüst etti. 2-2 biten Ankaragücü maçında bütün gollerin rakip oyunculardan gelmesi ise hücumda yaşanan kısırlığı bir kez daha su yüzüne çıkardı. Bu süreçte sol kanattan forvete geçen Cyle Larin, beklentileri karşılayamadı. Teknik heyet, gol sorununa çözüm ararken, Aboubakar'dan gelen iyi haber büyük sevince neden oldu. Kamerunlu forvet, dün takımla çalışmalara başladı. Sergen Yalçın'ın, ağrılarının nüksetmemesi halinde Aboubakar'ı zorlu Sivasspor deplasmanında sahaya süreceği öğrenildi.

N'KOUDOU VE MENSAH YALÇIN'IN HEDEFİNDE!
A.GÜCÜ maçında artistik bir vuruşla penaltı kaçıran N'Koudou, saç baş yoldururken, Oğuzhan'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Mensah da kötü performansı nedeniyle ikinci devre kenara alındı. Teknik direktör Sergen Yalçın, kalmasını istemediği isimlerin arasına şimdiden Mensah'ın adını yazdı. Kalan haftalarda N'Koudou'nun da kötü performansına devam etmesi halinde kara listeye alınacağı belirtildi. Bu iki ismin dışında Rıdvan Yılmaz, Welinton ve Larin A.Gücü maçı performansları yetersiz bulunan diğer oyuncular oldu.

ADRIANO'DAN TALISCA'YA: BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNELİM
TALİSCA ile Adriano arasında sürpriz bir diyalog gerçekleşti. Siyah-beyazlılara sürekli ışık yakan Talisca, Instagram'da canlı yayın yaparken Adriano da takip edenler arasında yer aldı. Tecrübeli yıldız, eski takım arkadaşına "Beşiktaş'a geri dönelmi " mesajı attı. Bu mesaj siyah-beyazlı taraftarlar arasında ses getirdi.

PROBLEM BALDIRINDA
BU sezon sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş'ta Ajdin Hasic ve Cenk Tosun'un ardından sezonu kapatan üçüncü isim Oğuzhan Özyakup oldu. Ankaragücü maçında sakatlanarak sahayı sedye ile terk eden tecrübeli orta sahanın dün MR'ı çekildi. Sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı

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Yetiş Aboubakar!
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