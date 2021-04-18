Yetiş Aboubakar!

Yıldız futbolcunun dün takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sergen Yalçın, ağrıları nüksetmemesi halinde talebesini Sivas maçında oynatmayı planlıyor
Beşiktaş, Aboubakar'ın yokluğunda oynadığı son 4 maçta 5 puan kaybederken, Cenk Tosun'un da sezonu kapatması tüm planları altüst etti. 2-2 biten Ankaragücü maçında bütüngollerin rakip oyunculardan gelmesiise hücumda yaşanan kısırlığı bir kezdaha su yüzüne çıkardı. Bu süreçte sol kanattan forvete geçen Cyle Larin, beklentileri karşılayamadı. Teknik heyet, gol sorununa çözüm ararken, Aboubakar'dan gelen iyi haber büyük sevince neden oldu. Kamerunlu forvet, dün takımla çalışmalara başladı. Sergen Yalçın'ın, ağrılarının nüksetmemesi halinde Aboubakar'ı zorlu Sivasspor deplasmanında sahaya süreceği öğrenildi.
N'KOUDOU VE MENSAHYALÇIN'IN HEDEFİNDE! A.GÜCÜ maçında artistik bir vuruşla penaltı kaçıran N'Koudou, saç baş yoldururken, Oğuzhan'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Mensahda kötü performansı nedeniyleikinci devre kenara alındı. Teknik direktör Sergen Yalçın, kalmasını istemediği isimlerin arasına şimdiden Mensah'ın adını yazdı. Kalan haftalarda N'Koudou'nun da kötü performansına devam etmesi halinde kara listeye alınacağı belirtildi. Bu iki ismin dışında Rıdvan Yılmaz,Welinton ve Larin A.Gücü maçı performansları yetersiz bulunan diğer oyuncular oldu.
ADRIANO'DAN TALISCA'YA: BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNELİM TALİSCA ile Adriano arasında sürpriz bir diyalog gerçekleşti. Siyah-beyazlılara sürekli ışık yakan Talisca, Instagram'da canlı yayın yaparken Adriano da takip edenler arasında yer aldı. Tecrübeli yıldız, eski takım arkadaşına "Beşiktaş'a geri dönelmi " mesajı attı. Bu mesaj siyah-beyazlı taraftarlar arasında ses getirdi.
PROBLEM BALDIRINDA
BU sezon sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş'ta Ajdin Hasic ve Cenk Tosun'un ardından sezonu kapatan üçüncü isimOğuzhan Özyakup oldu. Ankaragücü maçında sakatlanarak sahayı sedye ile terk eden tecrübeli orta sahanın dün MR'ı çekildi. Sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı