Yetiş Aboubakar!

Beşiktaş, Aboubakar'ın yokluğunda oynadığı son 4 maçta 5 puan kaybederken, Cenk Tosun'un da sezonu kapatması tüm planları altüst etti.Bu süreçte sol kanattan forvete geçen Cyle Larin, beklentileri karşılayamadı. Teknik heyet, gol sorununa çözüm ararken, Aboubakar'dan gelen iyi haber büyük sevince neden oldu. Kamerunlu forvet, dün takımla çalışmalara başladı. Sergen Yalçın'ın, ağrılarının nüksetmemesi halinde Aboubakar'ı zorlu Sivasspor deplasmanında sahaya süreceği öğrenildi.maçında artistik bir vuruşla penaltı kaçıran N'Koudou, saç baş yoldururken, Oğuzhan'ın sakatlığı sonrası oyuna girenTeknik direktör Sergen Yalçın, kalmasını istemediği isimlerin arasına şimdiden Mensah'ın adını yazdı. Kalan haftalarda N'Koudou'nun da kötü performansına devam etmesi halinde kara listeye alınacağı belirtildi. Bu iki ismin dışındaA.Gücü maçı performansları yetersiz bulunan diğer oyuncular oldu.ile Adriano arasında sürpriz bir diyalog gerçekleşti. Siyah-beyazlılara sürekli ışık yakan Talisca, Instagram'da canlı yayın yaparken Adriano da takip edenler arasında yer aldı. Tecrübeli yıldız, eski takım arkadaşına "Beşiktaş'a geri dönelmi " mesajı attı. Bu mesaj siyah-beyazlı taraftarlar arasında ses getirdi.BU sezon sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş'ta Ajdin Hasic ve Cenk Tosun'un ardındanAnkaragücü maçında sakatlanarak sahayı sedye ile terk eden tecrübeli orta sahanın dün MR'ı çekildi. Sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı