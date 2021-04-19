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Giriş Tarihi: 19.4.2021 22:44 Son Güncelleme: 19.4.2021 23:11

'nde Torgeir Borven şoku! 8 hafta yok

Ankaragücü'nde Torgeir Borven şoku! 8 hafta yok

Kulübü, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Torgeir Borven'in sol kasık bölgesinde adduktor longus kasının tendonunda tama yakın kopma saptandığını ve oyuncunun dönüşünün yaklaşık 8 hafta olacağını açıkladı.

Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü İsmail Atasoy imzasıyla yapılan açıklamada Gençlerbirliği maçında sakatlanan Torgeir Borven'in sol kasık bölgesinde adduktor longus kasının tendonunda tama yakın kopma saptandığını ve oyuncunun dönüşünün yaklaşık 8 hafta olacağı açıklandı. Ayrıca Saba Lobjanidze'nin sol arka uyluk bölgesi kaslarında yorgunluğuna bağlı aşırı gerilme ve ödem geliştiği, Beşiktaş maçında sakatlanan Aliou Badji'nin ise biseps femoris kas grubunda düşük dereceli kısmi yırtık ile fasyada kanama saptandığı vurgulandı.

İŞTE ANKARAGÜCÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Özellikle pandemi sürecinden sonra olağandan daha yoğun bir maç trafiğine maruz kalan futbolcularda gözlenen kas ve iskelet sistemi yaralanmaları artışı tüm futbol kulüplerinin bugünlerde yaşadığı en önemli sorunlardan biridir. Maalesef takımımızda da milli takım maçları dönüşü sıkışık maç takviminde görülen bu yaralanmalarla ilgili kamuoyuna bilgilendirme yapma gerekliliği oluşmuştur.

Gürcistan Milli takımıyla oynadığı maçlar sonrası sol arka uyluk bölgesi kaslarında (biseps femoris kası uzun başı) kas yorgunluğuna bağlı aşırı gerilme ve ödem gelişen Saba Lobjanidze'nin tedavisine devam edilmekte olup Denizlispor maçı öncesi sporcumuzun son durumu yapılacak saha testleri sonucu tekrar değerlendirilecektir.

Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında sakatlanarak oyunu tamamlayamayan Torgeir Borven'in ise sol kasık bölgesinde adduktor longus kasının tendonunda tama yakın kopma saptanmış olup sporcumuzun tedavisi sağlık ekibimiz tarafından sürdürülmektedir. Bu yaralanma sonrası Borven'in öngörülen spora dönüş süresinin yaklaşık 8 hafta olması beklenmektedir.

Beşiktaş maçının ilk yarısında sol arka uyluk bölgesi kaslarındaki ağrı nedeniyle maça devam edemeyen Aliou Badji'nin biseps femoris kas grubunda düşük dereceli kısmi yırtık ile fasyada kanama saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.

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Ankaragücü'nde Torgeir Borven şoku! 8 hafta yok
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