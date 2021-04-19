Kurullar istifa istedi Recevik özür diledi

Yönetim içinde yaşananları sosyal medyada anlatan G.Saraylı idareci Mahmut Recevik’e kurul üyelerinden tepki geldi. Recevik özür dilerken, gözler yarınki yönetim toplantısına çevrildi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün Türk Telekom Stadı'nda denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Zirveye üyelerin yanı sıra yönetimdenAbdurrahim Albayrak, Yusuf Günay,Mahmut Recevik ve Okan Böke katıldı. Her kuruldan söz alan isimler düşüncelerini paylaştı. Özellikle sohbet odası Clubhouse'da Başkan Cengiz ile ilgili eleştiriler yapıp istifasını istediklerini açıklayan Mahmut Recevik için üyeler, "Bir toplantıda yaşananlarınsosyal medya ortamında açık açıkdile getirilmesi hoş değil. Recevik'inistifasını istiyoruz" dediler. Daha sonra söz alan Recevik ise, "Haklısınız, bunları paylaşmamalıydım" diyerek özür diledi. Toplantıdan birlik ve beraberlik mesajı çıkarken, başkan Cengiz de yöneticilere sosyal medya ile ilgili uyarıda bulundu. Bu arada istifası istenen Recevik içinson karar yarınkiyönetimtoplantısındaverilecek.
'İKİSİNE DE KIYAMIYORUM!'
Aday olacağı konuşulan Albayrak, SABAH'a, "Ne G.Saray'a ne debaşkana kıyamıyorum. Kulübü bekleyen ödemeler var, onlarıda düşünüyorum. Şampiyonluğa inanıyorum" açıklaması yaptı Cuma günü Mustafa Cengiz'in istifasını isteyen yöneticiler, seçime kadar Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık yapması yönünde fikir birliğine varmıştı. Eski başkan Dursun Özbek ve seçimlerde belirleyici rolü olduğu camiada bilinen Ahmet Yüce Ocaklı ile görüşen Albayrak, "Çık aday ol,arkandayız" mesajını aldı. Göztepe maçı öncesi Gürsel Aksel Stadı'nda SABAH Spor'a özel açıklamalar yapan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak yaşanan son gelişmeleri, "Galatasaray'a kıyamıyorum,başkana da kıyamıyorum. İkiarada bir derede kaldım. Kulübübekleyen önemli ödemeler var,onları da düşünüyorum" sözleriyle değerlendirdi. Florya'da futbolcularla paylaştığı fotoğrafa da açıklık getiren Albayrak, "O fotoğrafkaresini takımı toparlamakiçin çektirdim. Futbolcularımotive ettim. Şampiyonluğa inanıyorum.Pes etmedik'' dedi.