Kurullar istifa istedi Recevik özür diledi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün Türk Telekom Stadı'nda denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.Her kuruldan söz alan isimler düşüncelerini paylaştı. Özellikle sohbet odası Clubhouse'da Başkan Cengiz ile ilgili eleştiriler yapıp istifasını istediklerini açıklayan Mahmut Recevik için üyeler,dediler. Daha sonra söz alan Recevik ise,diyerek özür diledi. Toplantıdan birlik ve beraberlik mesajı çıkarken, başkan Cengiz de yöneticilere sosyal medya ile ilgili uyarıda bulundu. Bu arada istifası istenenAday olacağı konuşulan Albayrak, SABAH'a,açıklaması yaptıuma günü Mustafa Cengiz'in istifasını isteyen yöneticiler, seçime kadar Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık yapması yönünde fikir birliğine varmıştı. Eski başkan Dursun Özbek ve seçimlerde belirleyici rolü olduğu camiada bilinen Ahmet Yüce Ocaklı ile görüşen Albayrak,mesajını aldı. Göztepe maçı öncesi Gürsel Aksel Stadı'nda'a özel açıklamalar yapan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak yaşanan son gelişmeleri,sözleriyle değerlendirdi. Florya'da futbolcularla paylaştığı fotoğrafa da açıklık getiren Albayrak,dedi.