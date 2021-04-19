Minimum maliyet maksimum fayda

Galatasaray'ı Göztepe deplasmanında 22 yaşındaki genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu galibiyete taşıdı.Fatih Terim, Trabzonspor karşılaşmasında da sol önde Kerem'le başlayacak. Sezon başında 24 Erzincanspor'dan bedavaya gelen 1998 doğumlu hücum oyuncusu, Galatasaray'da 850 bin TL garanti paraya oynuyor. Bu sezon Süper Lig'de 20 maçta süre alan Kerem Aktürkoğlu, sahada kaldığı 398 dakikada 6 gol, 2 asist kaydetmeyi başardı.5 milyon Euro kazanan Radamel Falcao, bonservisine 13 milyon Euro ödenen Mbaye Diagne, yeni transfer Mostafa Mohamed'le performansı kıyaslandığında Kerem, ortalama 66 dakikada 1 gol atarak Aslan'ın en verimli oyuncusu oldu.Teknik direktör Fatih Terim faktörüyle genç oyuncuyu ezeli rakibine kaptırmayan Galatasaray, bu transferi bir ay geç açıklayarak Başakşehir'e yetiştirme bedeli ödemedi.Sezon başında 3. lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, hat-trick yaptığı Göztepe maçına damga vururken, 2016 Aralık ayından bu yana Galatasaray formasıyla bir maçta 3 gol atan ilk yerli oyuncu oldu. (Daha önce Yasin Öztekin, Gaziantepspor'a karşı üç gol atmıştı).GÖZTEPE galibiyetiyle moral bulan Galatasaray'da gözler çarşamba günkü zorlu Trabzonspor maçına çevrildi. Zirve yarışında en kritik virajlardan biri olan karşılaşmada 3 puandan başka bir şey düşünmeyen sarı-kırmızılı oyuncular, İzmir'den dönüş yolunda aralarında kısa bir toplantı yaptı. Kaptan Arda,derken, tüm takım galibiyet sözü verdi.BU sezon 17. deplasmanda 11. galibiyetini alarak 33 puan toplayan Galatasaray, son 6 sezondaki en iyi dış saha performansına ulaştı. 4. yıldızı taktığı 2014-15 sezonunda deplasmanda 11 galibiyet-2 beraberlik-4 yenilgiyle 35 puan alan sarı-kırmızılı takım, sonraki sezonlarda sırasıyla 17 deplasmanda 18, 31, 26, 26 ve 21 puan elde etmişti.