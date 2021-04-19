Avrupa futbolunda devrim gibi bir karar resmen açıklandı. Avrupa'nın 12 dev kulübü, UEFA'nın bütün tehditlerine rağmen Avrupa Süper Ligi'ni resmen kurdu. İspanyol ekipleri Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid ile İtalyan takımları Inter, Juventus ve Milan'a 6 Premier Lig devi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın eşlik ettiği oluşum, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı.
PROJE JP MORGAN TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ
ABD'deki bankacılık ve finans devi JP Morgan tarafından finanse edilen projede başkan Real Madrid Başkanı Florentino Perez seçildi. 12 takımın öncülüğündeki projeye 3 takımın daha katılacağı belirtildi. Turnuvada 3.5 milyar Euro'luk bir payın bölüştürülmesi ve ilk 6 takımın 350 milyon Euro'luk bir gelir sağlaması hedefleniyor.
Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı Real Madrid'in başkanı Florentino Perez oldu.
Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez, "Futbola tüm seviyeleriyle devam edeceğiz. Futbol, 4 milyar izleyicisiyle dünyadaki tek global spor ve bu taraftarların tutkularına cevap verebilmek için büyük kulüpler olarak sorumluluğumuz çok büyük." ifadelerini kullandı.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi geçici olarak iptal edildi (BBC)
FLORENTİO PEREZ'DEN ŞOK SÖZLER: KENDİ DÜNYA KUPASI TURNUVAMIZI KURARIZ
Real Madrid ve Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez: Bu turnuvaya katılan oyuncuların 2022 Dünya Kupası'na katılmasına izin verilmezse, kendi Dünya Kupası turnuvamızı kurarız, sorun yok.
Gary Neville: "Avrupa ligi bir rezalet. Skandal. Bu tam anlamıyla aç gözlülüktür. Manchester United, Arsenal ve Tottenham daha Şampiyonlar Ligi'nde bile oynamıyor. Avrupa Süper Ligi'nde mi olacak? Bu lige katılanların puanlarını, gelirlerini düşürün. Ceza verin! (Sky Sports)
AVRUPA SÜPER LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Avrupa Süper Ligi'ne açılış sezonunun ardından 3 kulübün katılması bekleniyor. Avrupa Süper Ligi'nin Ağustos 2021'de başlatılması planlanlıyor. Avrupa Süper Ligi'ne Fransa ve Almanya takımları katılmadı.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi geçici olarak iptal edildi. Fransa ve Almanya futbol federayonları UEFA'nın yanıda olduklarını açıkladılar. PSG, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Leipzig Avrupa Süper Ligi'ne katılmadı.
Sky Italia'nın haberine göre, Juventus başkanı Agnelli, Avrupa Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etti. Süper Lig'e katılacağını açıklayan 12 kulüp, Avrupa Kulüpler Birliği'nden çekildi.
AVRUPA SÜPER LİGİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ağustosta başlayacak turnuvada takımların 10'arlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi.
FIFA VE UEFA'DAN SERT TEPKİ
Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıkan FIFA'dan açıklama geldi. FIFA, "Uluslararası takvime ve değerlere karşı olan Avrupa'da kopuk ve kapalı bir lig düşüncesine karşıyız. FIFA, her zaman dünya futbolunda birliktelikten yanadır." diye konuştu.
Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıkan UEFA ise lige katılmayı planlayan kulüplere yaptırım uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada Avrupa Süper Ligi adı altında kurulacak lige katılım sağlayacak takımların UEFA organizasyonlarından men edileceği belirtildi.
AVRUPA SÜPER LİGİ FORMATI NASIL OLACAK?
-Takımlar 10'lu iki gruba ayrılacak ve buna göre çeyrek finaller belirlenecek.
-Dördüncü ve beşinci takımlar, kalan çeyrek final yerleri için play-off oynayacak.
-Çeyrek finaller itibarıyla iki ayaklı eleme sistemi kullanılacak.
KULÜPLER BİRLİĞİ "AVRUPA SÜPER LİGİ" PROJESİNE KARŞI OLDUĞUNU AÇIKLADI
Kulüpler Birliği Vakfı, kurulması planlanan "Avrupa Süper Ligi"nin Avrupa futbolunun birliğine darbe vuracağını savunarak, UEFA'ya destek verdi.
Vakfın Twitter hesabından İngilizce yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı, son dönemde gelişen olaylar hakkında derin endişe duymaktadır. Sözde 'Avrupa Süper Ligi', Avrupa futbolunun bütünlüğüne düzeltilemez bir darbe vuracaktır. Futbol ailesinin tüm paydaşları için dayanışma ve iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir zamanda, bazı kulüplerin kendi çıkarlarını Avrupa futbolunun ortak çıkarının önüne koyan ayrılık planlarını şiddetle kınıyoruz.
Türk Kulüpler Birliği Vakfı, kıtanın sportif değerini yaşatmak için UEFA'nın yanında yer almakta ve bütün paydaşları futbolun kalbini ve ruhunu yerle bir edecek bu talihsiz fikre karşı Avrupa futbolunu savunmaya çağırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin kurulması için çaba sarf ettiği "Avrupa Süper Ligi" projesine, UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak karşı çıkmıştı.
BORİS JOHNSON DA AVRUPA SÜPER LİGİ'NE KARŞI ÇIKTI
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya, İspanya ve İngiltere'den 12 kulübün kurulması konusunda anlaştığı "Avrupa Süper Ligi"nin futbol için yıkıcı olabileceği uyarısında bulundu.
Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, futbol otoritelerinin yeni ligin kurulmasına karşı harekete geçmesini desteklediklerini aktardı. Avrupa Süper Ligi'nin futbol için "yıkıcı" olabileceğini kaydeden Johnson, yeni turnuvanın yerel liglere de darbe vuracağını ve ülke genelinde taraftarları endişeye sürükleyeceğini ifade etti.