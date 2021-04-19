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Giriş Tarihi: 19.4.2021 18:07 Son Güncelleme: 19.4.2021 18:20

Son dakika: 'ndan ve kararı

AA
Son dakika: Tahkim Kurulu'ndan Ryan Donk ve Hakan Arslan kararı

, Galatasaraylı ve Sivassporlu 'ın ikişer maçlık cezalarının onanmasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk ile Demir Grup Sivasspor oyuncusu Hakan Arslan'ın ikişer maçlık men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası alan Donk'un bu cezasını onama kararı aldı.

Kurul ayrıca Demir Grup Sivassporlu futbolcu Hakan Arslan'ın aynı nedenden aldığı 2 maçlık men cezasını onadı. Tahkim Kurulu, Demir Grup Sivasspor idarecisi Erdal Sarılar'a PFDK tarafından verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira para cezasını da onamayı kararlaştırdı.

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Son dakika: Tahkim Kurulu'ndan Ryan Donk ve Hakan Arslan kararı
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